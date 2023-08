Awe Banco Central di Aruba (BCA) a publica e di diesun edicion di su FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT anual.

E “Financial Sector Supervision Report” aki ta pa informa instancianan relevante, incluyendo e publico, di e cambionan riba tereno di regulacion internacional y domestico, e actividadnan ehecuta door di BCA den e dominio di supervision, y e desaroyonan financiero principal den e sector financiero di Aruba durante 2022, tambe relaciona cu e rekisitonan prudencial den e areanan di solvencia y likides.

Recuperacion economico fuerte

Despues di un caida sin precedente di actividadnan economico causa pa e pandemia di COVID-19, Aruba su economia a experencia un recuperacion economico fuerte durante 2022, hasta surpasando nivelnan prome cu e pandemia di COVID den termino di entrada genera door di turismo. Empuha door di e aumento fuerte den e cantidad di biahenan recreacional durante 2022, e rebibamento di e sector di turismo Arubano tabata un di esunnan mas halto den e region Caribense. Apesar di e recuperacion solido di e economia, e riesgonan cu por stroba e mehoracion a aumenta considerablemente debi na e guera na Ukraina, cua a causa e aceleracion fuerte di inflacion mundialmente. Alabes, e maneho monetario mas estricto door di e economianan principal durante 2022, specialmente na Merca, pa combati inflacion lo por resulta den un recesion economico na e paisnan ey. Aunke mientrastanto e presion riba inflacion a baha poco, ta anticipa cu e tasanan di interes lo keda halto den e siguiente añanan, cu por resulta den un crecemento economico mundial mas limita. Esaki tambe por afecta Aruba su economia y su sector financiero.

Aruba su sector financiero a keda solido y resiliente

E pandemia debi na COVID-19 a demostra claramente cu Aruba su sector financiero por carga shocknan externo significante y di duracion largo. E buffernan di capital y likides amplio cu a acumula durante añanan, como tambe BCA su supervision estricto, tabata instrumental den mantene un sector financiero solido durante e pandemia, contribuyendo asina na e recuperacion rapido di Aruba su economia. Ta importante pa nota cu un sector financiero sano y solido ta un condicion esencial pa crecemento economico y pa stabilidad financiero, tambe teniendo cuenta cu e activo total di e sector financiero a alcansa un balor di aproximadamente Afl. 13,9 biyon (ekivalente na USD 7,8 biyon) na final di 2022, cu ta mas cu dobel di Aruba su producto domestico bruto pa 2022, manera cu BCA a calcula.

Reforsando e rekisitonan prudencial di e sector bancario

Sin kita afo di loke a wordo menciona anteriormente, ta nota cu e turbulencia recien den e sectornan bancario di Merca y Suiso ta demostra claramente e necesidad pa suficiente buffernan di capital y likides, como tambe bon gobernacion y marconan di maneho di riesgo. Aunke cu ta mucho trempan pa saca conclusionnan final, ta parce cu e accionnan decisivo tuma door di e autoridadnan di regulacion y supervison na Merca y Suisa a calma e mercadonan financiero, preveniendo asina efectonan negativo di e eventonan aki riba e sistema financiero y economia mundialmente. Alabes, teniendo cuenta cu e eventonan aki, BCA mientrastanto a dicidi di subi e minimo die e “risk-weighted capital ratio” y “prudential liquidity ratio” pa, respectivamente, 18 porciento y 20 porciento entrante 1 di januari 2024.

Fortificando e marco di supervision di e sectornan di seguro y fondonan di pensioen

Aunke cu e sectornan di seguro y pensioen a keda solido y resiliente, nan a enfrenta retonan significante durante 2022. E maneho monetario mas estricto door di e Federal Reserve Bank durante 2022 a resulta den perdidanan significante riba nan portfolionan di inversion den exterior. Di otro banda, e rendimentonan positivo riba nan portfolionan di inversion domestico a mitiga e perdidanan. En general, e solvencia di e sectornan di seguro y fondonan di pensioen a keda den margennan satisfactorio, cu ta nifica cu nan por cumpli cu nan obligacionnan den futuro. Sin kita afo e punto ey, BCA tin e intencion pa fortifica e marco di regulacion y supervison di e companianan di seguro y fondonan di pensioen den e siguiente añanan.

Resultado positivo di CFATF su evaluacion mutuo di Aruba

Un punto cu a resalta den 2022 tabata e resultado positivo di e evaluacion mutuo di e Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) riba Aruba. E rapport di e evaluacion mutuo di Aruba, publica riba 14 di juli 2022, ta demostra e progreso significante haci durante e añanan pa establece un marco sano y efectivo pa preveni y combati labamento di placa, financiamento di terorismo y financiamento di proliferacion. Ademas BCA ta sumamenta satisfecho cu e cualificacion “substancially effective” ricibi pa tanto e asina yama “Immediate Outcome” 3 (supervision) como tambe pa e “Immediate Outcome” 4 (medidanan preventivo). Cu esaki, Aruba ta pertenece na un di e tres pais mundialmente, hunto cu Spaña y Vaticano, cu a logra esaki. Sin kita afo di e resultado positivo di e evaluacion di CFATF, mas pasonan ta necesario pa cumpli completamente cu e standardnan di FATF, incluyendo pero no limita na e desaroyo di un marco prudencial pa e “Virtual Asset Service Providers”, e establecimento di un “Gaming Authority” y un marco di regulacion pa e intermediarionan di propiedad. Aruba mester raporta bek na CFATF na november 2024 riba e progreso haci pa cu e implementacion di e recomendacionnan inclui den e rapport di e evaluacion mutuo di Aruba.

Aumento di atencion pa riesgonan di seguridad cibernetico

Teniendo cuenta cu e aumento di riesgonan relaciona cu seguridad cibernetico mundialmente, BCA ta intensifica su actividadnan pa cu supervision di e area aki. E implementacion di manehonan, proceduranan y medidanan solido riba tereno di (seguridad di) Informacion di Tecnologia (IT) na e institucionnan bou di supervision ta critico pa segura un operacion sigur y solido. BCA ta evalua e documentonan di manehonan, proceduranan y medidanan di (seguridad di) IT di e institucionnan aki contra e documentonan di maneho produci door di BCA, den e areanan di maneho di riesgo di tecnologia, maneho di continuidad empresarial y areglonan di subcontrato cu companianan externo. Ta haci e evaluacion aki pa medio di su vigilancia na distancia (“off-site surveillance”) y tambe via e inspeccionnan haci na e institucionnan mes.

Pa conclui, BCA ta keda alerto pa fomenta un sector financiero solido y cu bon reputacion, contribuyendo asina na mantene e stabilidad financiero.

E FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT 2022 ta disponibel for di awe riba e website di BCA www.cbaruba.org.