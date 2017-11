Banco Central di Aruba cu exitoso segundo conferencia anual tocante ‘Regtech’

Den un sala di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino yena cu ehecutivonan di sector publico y sector priva, Banco Central di Aruba (BCA), a organisadiabierna siman pasa e segundoevento exitoso den cuadro di FinTech, cu e topico e biaha aki centraliza rond di ‘Regulatory Technologies (RegTech) and the Future of Digital Transformation’. RegTech ta para pa e uzo di tecnologia digital pa facilita e entrega di rekisitonan regulatorio y agilisa e proceso na un forma mas dinamico.

Cu cincooradornan internacional, dos panel discussions, un digital lunch unda BCA a tuma e oportunidad pa presenta e vision di ‘Isla Innovativo’ cu ta propone pa haci uzo di nos creatividad crioyo combina cu tecnologianan modernoy e plan pa modernisa nosplataforma di pago digital, e programa tabata yen.

Presidente di BCA, Jeanette Semeleer, a habri e conferencia cu un mensahe claro: “Siguramente BCA ta stimula y ta adopta etransformacion digital, pero como nos mandato primordial ta pa monitor nos economia y salvaguardia nos florin, BCA lo keda haci esaki sea pa un florin fisico of,kisas mas den futuro, un florin digital. Den un ambiente digital y disruptivo, un arkitectura stabiel, dinamico pero tambe flexibel ta keda un necesidad”, asina señora Semeleer ta comenta.

E Regathon, unda e dos grupo, esta ‘New Chains on the Block’ y ‘Mad II’, a competi cu nan innovacionnan den RegTech, a fungi como e gran final di evento. New Chains on the Block a sali ganador di e competencia cu nan ‘Aruba Diligence Bureau’; un plataforma basa riba un red di blockchain priva y proteha,cu ta yuda institutonan financiero y gubernamental pa obtene informacion di cliente facilmente y na un manera mas eficiente, mientrastanto cumpliendo cu exigencianan di regulardornan y raportando bek na BCA.

Prakash Mungra, Director Ehecutivo di BCA, a cera e conferencia cu un promesa di continuacionpa cu e eventonan di Fintech: “E meta mas grandi di e conferencia di Fintech aki ta pa promove dialogo entre e diferente stakeholders pa asina sigura cu Aruba y su sector financiero ta cla pa enfrenta e retonan na caminda. Si nos discuti regularmente riba e topiconan aki y tuma accionnan decisivo conhuntamente, nos lo logra nos meta. BCA sigur lo keda stimula e desaroyo aki den nos esfuersonan.”