Banco Central di Aruba (CBA) a dicidi durante e reunion di MPC di September 2025 pa mantene e tasa di reserva obligatorio pa banconan comercial na 12,5% entrante 1 di oktober 2025. E decision aki riba e maneho monetario ta mantene e balansanan minimo cu banconan comercial local mester tene na CBA na mesun nivel.

Puntonan principal:

Incertidumbre mundial economico

E incertidumbre mundial na e momentonan aki por impacta e reservanan di divisa y inflacion, cu por causa desviacionnan for di e proyeccionnan cu ta fungi como e punto di salida (“baseline”).

Reservanan adecua apesar di crecemento den credito

Te cu juli 2025, reservanan a surpasa substancialmente e normanan cu CBA ta mantene, apesar di un aumento den credito. Ademas CBA ta anticipa cu e reservanan di divisa lo keda suficientemente adecua y lo sigui crece.

Un inflacion abou

Apesar di un acceleracion den e inflacion midi na final di luna contra e mesun luna di e aña anterior, esaki a permanece na un nivel relativamente abou di 0,6%. Riba un promedio anual e inflacion a alcansa 0,9%.

Likides excesivo eleva

Likides excesivo di banconan comercial local a subi na juli 2025 compara cu e luna anterior y ta permanece riba e nivel pre-pandemico.

CBA ta monitor indicadornan monetario y economico di cerca y lo ahusta su posicion di maneho monetario ora ta necesario pa sostene e tasa fiho di e florin na e dollar Mericano.