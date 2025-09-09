Entrante 1 di juli 2025, Banco Central di Aruba (CBA) a mantene e tasa di reserva obligatorio pa banconan comercial na 12,5%. E decision aki riba e maneho monetario ta mantene e balansanan minimo cu banconan comercial local mester tene na CBA.

Puntonan principal:

Incertidumbre mundial economico

E incertidumbre mundial na e momentonan aki por impacta e reservanan di divisa y inflacion, cu por causa desviacionnan for di e proyeccionnan cu ta fungi como e punto di salida (“baseline”).

Reservanan adecua apesar di crecemento den credito

Te cu april 2025, reservanan a surpasa substancialmente e normanan cu CBA ta mantene, apesar di un aumento den credito (+0,8%). Ademas CBA ta anticipa cu e reservanan di divisa lo crece y keda suficientemente adecua.

Un inflacion abou

Na april 2025, e inflacion midi na final di luna contra e mesun luna di e aña anterior tabata 0,4%. Riba un promedio anual e inflacion a alcansa 1,3%.

Likides excesivo eleva

Aunke likides excesivo di banconan comercial local a baha na mei 2025, e nivel ta keda eleva.

CBA ta monitor indicadornan monetario y economico di cerca y lo ahusta su posicion di maneho monetario pa sostene e tasa fiho di e florin na e dollar Mericano.