Banco Central di Aruba (BCA) ta avisa pueblo di un website fraudulento (www.faaruba.com) cu ta haci comosifuera e ta e Autoridad di Supervision Financiero di Aruba. E website ta diseña pa gaña bishitantenan, specialmente esnan cu a bira victima di fraude of estafa, pa duna nan informacion personal, manera nan e-mail, nomber y adres, of pa yama nan na numbernan di telefon cu ta cuminsa cu e codigo di area +284. E codigo di area aki ta liga na fraude telefonico, asina yama “one-ring-scam”. E website fraudulento (www.faaruba.com) ta uza un adres digital cu ta similar na e nomber di dominio oficial di BCA (www.cbaruba.org) y esun di Financial Intelligence Unit Aruba (www.fiu-aruba.com).

Con pa proteha bo mes contra estafa?

Pone bon atencion riba cualkier website cu ta haci comosifuera cu e ta un autoridad publico di Aruba, pero ta referi na e stabilidad financiero di e Estadonan Uni y ta uza numbernan di telefon cu un codigo di area incorecto (+284 en bes di +297) of ta uza un adres di bishita di un otro institucion (manera den e caso aki e adres di Parlamento di Aruba, esta L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad);

No comparti ningun informacion personal cu un website ora bo no ta sigur si e ta un website legitimo di un autoridad publico cu bo ta tratando di haya acceso na dje;

Si bo no ta sigur si un website ta legitimo, tuma contacto cu e autoridad publico concerni directamente pa verifica.

Si bo a bira victima di un estafa

Si bo a comparti bo informacion personal cu un website fraudulento, tuma e siguiente pasonan:

Tuma contacto cu bo banco of compania di tarheta di credito mesora y informa nan cu bo por a bira victima di fraude.

Cambia e “password” pa tur bo cuentanan online, incluyendo bo email, cuenta bancario y cuenta di tarheta di credito.

Controla bo “statements” di banco y di bo tarheta di credito pa cualkier actividad sospechoso.

Si bo ta topa cu un website fraudulento, raporta esaki na e autoridadnan relevante, manera polis of Ministerio Publico. Door di raporta e estafa, bo ta yuda proteha otronan di bira victima di esaki!