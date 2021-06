Banco a presta menos placa na sector priva y consumido pero tin mas placa den circulacion

Compara cu februari 2021, e cantidad di placa den circulacion a crece cu Afl. 38,9 miyon te na Afl. 4.858,2 miyon den e luna di maart 2021. Esaki a resulta for di un subida den e reserva activo domestico netto (+Afl. 42,4 miyon) y un bahada den e reserva di divisa netto (-Afl. 3.6 miyon).

E expansion den e activo domestico netto a wordo causa pa un aumento den credito domestico (+Afl. 51,9 miyon). Transaccionnan no relata na credito a baha cu Afl. 9,4 miyon. E subida den credito domestico ta wordo atribui na un expansion den credito bancario netto na e sector publico (+Afl. 67,7 miyon) y un bahada den credito bancario na e sector priva (-Afl. 15,8 miyon). E subida den credito bancario netto na e sector publico a wordo causa pa un bahada den deposito di gobierno (-Afl. 67,6 miyon). E caida den credito bancario na sector priva a resulta for di menos credito na empresa (-Afl. 7,7 miyon), na consumidor (-Afl. 5,9 miyon) y hipoteca pa vivienda (-Afl. 2,2 miyon).

E reserva di divisa netto di e sector bancario a baha door di benta netto di divisa na publico (+Afl. 216,2 miyon), principalmente relaciona cu pago pa importacion di mercancia, otro inversionnan, y otro servicionan. Esaki a wordo casi completamente mitiga pa compra netto di divisa for di publico (-Afl 212,5 miyon), mas tanto relaciona cu entrada for di turismo y transferencia netto for di cuentanan den exterior di companianan local.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un bahada di 1,1 porciento den e luna di maart 2021, compara cu 1.9 den februari 2021. E contribuyente principal na e bahada aki tabata e componentenan “Recreacion y Cultura”, “Paña y Sapato” y “Cuminda y Bebida No-alcoholico”. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra -2,2 porciento na maart 2021, compara cu -2,2 porciento na februari 2021.

Entrada di Gobierno

Entrada total di gobierno a suma Afl. 70,6 miyon na maart 2021, cual ta Afl. 11,5 miyon menos cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di bahada den entrada di impuesto (-Afl. 8,6 miyon) y den entrada no relata na impuesto (-Afl. 2,9 miyon).

E caida den entrada di impuesto a wordo causa principalmente pa menos entrada for di impuesto riba salario (-Afl. 6,2 miyon) y e asina yama “turnover tax” (-Afl. 5,1 miyon). Di otro banda, entrada for di impuesto riba ganashi a subi cu Afl. 5,7 miyon.

Turismo

Na maart 2021, e cantidad di turista a registra 48.967 turista, cual ta 6.125 mas bishitante (+14,3 porciento) compara cu na maart 2020. E crecemento aki a wordo causa pa subidanan den e mercado Norte Americano y mercado Latino Americano di 6.191 bishitante (+16,6 porciento) y 56 bishitante (+3,0 porciento), respectivamente. Di otro banda, e mercado Europeo a baha cu 172 bishitante (-6,3 porciento).

E subida den e mercado Norte Americano a resulta for di mas bishitante for di Merca (+9.476 bishitante of 27,9 porciento). E aumento den e mercado Latino Americano a wordo causa pa mas bishitante for di Colombia (+772 bishitante of 177,5 porciento)

