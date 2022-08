Pastoral Hubenil Aruba ta haciendo un Fundraising dia 3 di september 2022 unda lo organisa un Bingo. cu 5000 florin cash. 10 florin pa Carchi. E ta pa yudanan logra pa un Jornada Mundial Hubenil 2023 pa Lisboa Portugal. E pastoral hubenil ta consisti di por lo menos 25 hoben. Tin un total di 40 persona ta forma parti di esaki e.o Hoben, mayor y lidernan.

E muchanan aki ta participa na varios di nos misanan rond di nos isla. Ban yuda nan soño bira un realidad di bay Portugal na 2023. Cumpra bo carchi di bingo por yama 5936066 – 6629659 – of Whatsapp 5657176.

Hopi hende ta puntra nan mes kico kiermeen WYD of JMJ

WYD ta un encuentro di hobennan for di tur parti di mundo hunto cu Papa.

E ta tambe un peregrinacion, un celebracion hubenil, un expresion di Iglesia universal y un momento intense di evangelisacion pa nos hubentud.

Apesar cu esaki tin un identidad Catolico, e ta hopi evidente cu WYD ta habri su portanan pa tur hende sin importa con cerca of aleha nan ta di Iglesia.

E ta ser celebra na nivel Diosesano cuminsando for di diadomingo di rama y despues di cada dos, tres of cuater aña Papa ta escoge un ciudad pa hospeda e encuentro internacional y caminda cu Papa mes lo ta presente hunto cu e hubentud.

E encuentro aki ta trece miyones di hoben hunto pa celebra nan fe y sentido di pertenece na Iglesia.

For di e prome encuentro na Roma na aña 1986, WYD a proba di ta un laboratorio di fe, un luga caminda vocacion pa matrimonio y bida consagra ta nace. Tambe e ta un instrument pa e evangelisacion y transformacion di Iglesia.

Su focus ta pa promove na tur participante un experencia di un Iglesia universal y stimula y anima na un encuentro personal cu Cristo Hesus.

E ta un stimulante nobo di fe, speransa y caridad di henter e comunidad di e ciudad cu ta hospeda e encuentro aki.

Cu e hubentud como e protagonistanan, WYD ta busca pa promove paz, unidad y fraternidad meymey di personannan y nacionnan rond mundo.