“Ban Uni na E Voz di Recuperacion” un exito total

Diadomingo 30 di September, Fundacion Ban Educa y Prepara tawata tin su prome annual di awareness riba e tema di Alcohol y Droga.

E Fundacion kier a gradici e publico presente cu a sali afo pa scucha y mira e importancia riba alcohol y droga con nan ta destrui no solamente e persona individual pero tambe ta destrui y haci danjo na un famia, un bario, henter un comunidad y un pais. Un danki na tur cu a participa y a sostene e Proyecto. Mark Koolman y Joseph Dumfries. Sr Rafael de Cuba y Sra Simmon di Adult and Teen Challenge Cas Speransa nobo, Sra Audrey Lacle di Adopt an Addict, CAA y FADA Sra Webb y Sra Solognier cu tawata presente na e mesa di informacion pero tambe a hiba palabra riba e topico aki.

Mas cu tur cos un danki na tur e personanan cu a recupera y ainda ta den recuperacion y ta biba clean cada dia pa e dia. Sra Erna de la Rosa cu tin 17 aña clean, Karel Zara cu tin 24 aña clean, Lissete Zara cu tin 25 aña clean, Raymond Figaroa cu tin 8 aña clean a duna nan testimonio cu curashi cu a haci e publico pone tur atencion na cada palabra cu tawata sali for di nan con nan bida tawata, con nan a kai den alcohol y droga, con nan tawata den e bida di destruccion, a lucha pa sali y a logra sali.

Un tempo rechasa pa famia y comunidad, awe uni bek cu famia, bek den comunidad aportando na nos Pais. Danki na e team cu a yuda y danki na Liannie Donayre. Sin boso tur e Proyecto aki no por a ta un exito. Mi persona Astrid Vries cu ta e Presidente di Fundacion Ban Educa y Prepara kier a gradici Dios pa su vision deposita den mi curason pa e Puebo di Aruba. E Proyecto no a caba akinan. Alcohol y Droga ta un problema hopi grandi y serio riba nos pais y e mensahe tin cu continua y lo continua. Dakin a tur nos sponsornan Centro di Bario Brazil, Cede Aruba, Adidas Sport Caribe, Paradera Party Center y Manrique Capriles.

Ban salba nos famia, ban salba nos mes, ban salba nos muchanan cu ta e futuro di nos Pais.

Hunto nos por!

