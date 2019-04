Ban siňa traha fli na Pro Juventud Savannah

Ta tempo di cuaresma, tempo di biento, pues tempo di hisa fli. Ta ken no ta corda e temporada dushi ey? Cu anochi fli ta keda ronca na shelo?

Pa inculca den nos muchanan e amor pa traha fli, Pro Juventud Savannah ta organisa un mainta di BAN SIŇA TRAHA FLIE na Pro Juventud Savannah cu ta situa na Sabana Liber 61-A na Noord.

E mainta di Ban Siňa traha Fli ta tuma luga riba diadomingo proximo, 14 di april 2019 di 8:30 di mainta te cu 12:30 di merdia, pa muchanan di 6 aňa te cu 12 aňa, sea ta mucha muhe of mucha homber. Contribucion pa cada mucha na e mainta aki ta Afls. 15,=.

Cu e contribucion di Afls. 15,=, e mucha ta haya guia di algun trahado di fli cu experiencia y entusiasma, cu tempo nan tabata mas jong a traha fli den tur forma y grandura. E mucha ta haya spijlo, papel di color, linea di catuna pa e tom, lijm, liniaal, sker, sandwich, juice, boli y un mainta dushi,

Pa e mainta aki, por tuma solamente 30 mucha. P’esey si e muchanan kier participa, ta importante pa e mayornan yama, registra y paga, pasobra e cantidad di mucha ta limita.

Locual ta pidi di mayornan, ta pa yuda nan yiu(nan) busca paňa bieu y traha repi di paňa, pa uza esaki pa e rabo di fli. Tambe si mayornan por percura pa linea di nylon pa hisa e fli. Y claro pa trece e yiu(nan) na tempo 8:30 a.m. y buscanan na tempo 12:30 p.m.

Si e yiu(nan) ta desea di participa, mayornan por yama sea:

Sra. .Julieta Geerman Tel: 593 7238 of Sra. Edna Zievinger Tel: 568 7103 of Sra. . Glenda Gil Tel: 593 9913

Masha danki.

Na nomber di directiva di PJS,

Edna Zievinger

secretaria

