‘Ban serio!’ ta estrena su ‘Pop-up Beach Expo 2019’

Durante temporada di campamento ta hopi importante pa corda riba e impacto grandi cu nos tin riba nos naturalesa. Den cuadro di esaki, Ban Serio! ta organisando un tremendo Beach Expo na algun areanan di campamento e weekend largo di Pasco Grandi. E expo lo tuma luga diasabra 20 di april na Arashi Beach, diadomingo 21 di april na Eagle Beach y dialuna 22 april na Baby Beach tur dia for di 1pm-5pm. Entrada ta gratis y e ta apto pa tur edad.

POP-UP BEACH EXPO

Kico por spera? E exposicion lo consisti di espacionan unico unda cu tur hende cu bishita e expo por mira e impacto cu nan tin riba nos beachnan no solamente diaramente, pero sigur durante campamento of ora di disfruta di cualkier dia regular riba beach of di nos naturalesa. E expo tambe lo enfoca riba con cosnan por wordo haci na un manera diferente. E concepto ta pa ilustra ambos banda di e medaya ora ta trata e tema aki, e bon, e malo, e limpi, sushi, saludabel y no saludabel. E expo lo cubri factornan manera kico ta pasa ora bo laga cosnan atras y contamina nos beachnan, como tambe e diferencia cu bo ta haci ora bo hiba tur bo pertenencianan bek cu bo den containernan re-uzabel, uza cupnan, cuchara y otro materialnan re-uzabel.

Lo tin confrontacionnan visual hunto cu y artistico pa ilustra e mensahe. Un expo sigur yena cu hopi impacto visual artistico combina cu informacion valioso y necesario pa conscientisa nos comunidad riba cada ken su impacto y responsabilidad cu lo dicta con nos isla lo keda den futuro.

UN DESAROYO DURADERO PA ARUBA

Ban Serio! ta un iniciativa di Aruba Tourism Authority y ta un campaña di conscientisacion cu ta enfoca riba con cada comportacion tin un impacto. Ademas di confronta, Ban Serio! ta trata di inspira y facilita cambionan den comportacion y accionnan colectivo pa un desaroyo duradero di Aruba.

Ban Serio! ta enfoca riba e topiconan di: Medio Ambiente, Hospitalidad, Cultura y Siguridad.

Den pasado tawatin diferente activacionnan manera ‘Plastic Recycling na Aruba Art Fair’ – ‘Pimp my Cup’ durante Carnaval 2019 y ta manda listanan di actividadnan cu mapanan interactivo di nos dianan nacional of dianan di fiesta manera ‘Ruta di Luz di Pasco 2018’, – ‘Dia di Betico 2019’ – ‘Dia di Himno y Bandera 2019’ y awo e ‘Pop-Up Beach Expo’ pa Semana Santa.

