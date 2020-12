‘Ban poco poco cu cuminda y consumo di Alcohol pa disfruta dianan di fiesta den bon salud’

Den un entrevista cu director di Wit Gele Kruis, Gino Goeloe, e ta laga conoce cu durante dianan di fiesta semper Wit Gele Kruis ta wak clientenan mas di cerca. Esaki ta pasobra e Ayaca, e Ham, Galiña y consumo di Alcohol ta subi hopi mas cu normal e temporada aki. P’esey semper nan ta conseha comunidad pa bay trankil pasobra Pasco ta den porta y nos kier pas’e bon, sin mester bay hospital cu ataka di curason etc.

“Nos kier pasa un Pasco trankil. P’esey nos semper ta bisa e Ham, e salo ey cu nos tur gusta, mi no ta bisa no come, pero haci e den moderacion,” segun sr. Goeloe. Danki na Hospital cu a recientemente saca algun datos Online pa haci hende mas consciente, por a tuma nota cu tin 570 caloria den un Ayaca por ehempel. “Nos tin cu cuida nos curpa, nos sa cu nos comunidad, nos diabeticonan cu ta sufri di sucu y presion halto, semper nos ta bisa pa bebe pildo na ora, wak bo cuminda, baha man cu salo y sucu,” segun sr. Goeloe.

‘Nos ta gusta abusa’

Esnan cu gusta of kier dal un pida bolo por ehempel e temporada aki, tur esey por pero sin abusa. “Nos ta gusta abusa, ora nos bisa bebe un glas di biña, nos kier bebe un boter.”

Un glas di biña pa dia ta algo cu ta wordo conseha pa haci, pero no un boter completo, pasobra esaki ta cosnan cu semper Wit Gele Kruis ta keda ilustra na comunidad pa modera e comemento.

“Sigur sucu y salo, e ta subi bo presion,” sr. Goeloe ta remarca. Ponche Crema no ta algo di bebe tur dia pasobra e tin hopi caloria den dje, tambe bolo di Kashipete cu tin 594 caloria cual ta cosnan spantoso pa wak con hopi caloria bo ta hinca den bo curpa y si bo no kim’e, si bo no cana y haci movecion bo lo subi peso. “Ora bo subi di peso, nos tur sa cu esey tin consecuencia pa bo curpa, y un di e primarionan ta sucu anto e por hiba bo na diabetes,” segun sr. Goeloe.

