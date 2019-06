Ban pariba cu tricolores di RCA

E organisashonTricolor ta invita e barrionan di Solito, Companashi, Sividivi, Socotoro, Ponton, Tanki Leendert, Sero Patrishi, Sero Blanko, San Barbola y Aruba completo pa jega stadion diaranson pa 8or di anochi caba lo tin ambiente cu Live DJ y Tamboras de Roque den tribune pariba sin dak. E wega #3 di e Gran Final RCA “Big Wheel Lottery powered by Powerade, Interprint & Welcome Back Snack” vs Nacional ta start 8:30 pm. Pa esnan cu kier nan ticket tempran jega club diaranson for di 5:30 y cumpra bo cap, shirt, carflag y pega bo sticker. Tambe por disfruta di Copa America Colombia vs Qatar den dushi ambiente cu airco na RCA club lounge. RCA celebrando 85 aniversario na caminda pa bolbe conquista e titulo maximo di Aruba su futbol #RCApaBida

