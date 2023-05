Salud mental di un persona ta mesun importante cu nan salud fisico. Un persona su salud mental ta afecta diferente area den nan bida, por ehempel con productivo nan ta, nan relacion cu otro persona, nan higiena y mucho mas. Esaki ta e rason dicon ta importante pa tin tecnicanan pa mantene bo salud mental den balans. Den e luna di mei, nos ta pone extra atencion na e importancia di e topico aki y pa trece mas conscientisacion na e comunidad di Aruba. Full rond di mundo, diferente organisacion ta focus pa trece mas conscientisacion y kibra stigmas cu lo por tin rond di e topico di salud mental.

Tin diferente tipo di enfermedad di salud mental, por ehempel bipolar, depresion, ansiedad, psicosis, schizofrenia, y bordeline personality disorder. Diferente factor por afecta bo salud mental, por ehempel bore out y burnout. Bore out ta un estado di demotivacion laboral profundo y continuo experencia den forma di aburimento. Burnout ta un estado di agotamiento emocional, fisico y mental causa door di stress laboral excesivo y prolonga. Apart di esey, otro rason cu bo salud mental por ta for di balans ta trauma manera abuso fisico y emocional, abuso den infancia, uzo di substancia legal y illegal por ta un trigger pa problema cu salud mental.

Rond mundo, tin hopi stigma ora ta trata di salud mental. Stigma no ta solamente afecta e persona cu e problema di salud mental pero tambe su famia y esun nan cerca na e persona. Ora ta papia di stigma, tin diferente categoria, por ehempel stigma publico y stigma personal. Stigma publico por ta ora hende ta pensa cu un persona cu problema cu salud mental ta peligroso, loco of dom. Stigma personal ta ora e personal cu problema di salud mental ta pensa cu nan mes ta dom of peligroso. Ta importante pa elimina e stigma nan aki mirando cu nan por contribui na e gravedad di e sintoma cu un persona cu problema di salud mental por experencia.

Stress ta un factor hopi comun cu por pone cu bo salud mental no ta den balans mas. Stress por causa miedo, rabia, frustracion, cambio den apetit/ energia, problema pa drumi y mucho mas. Tambe por tin reaccionnan fisico manera dolor di cabes, problema cu stoma, y dolor den curpa. Tin diferente manera cu por deal cu esaki. Un di nan por ta tuma un break (medita/ strech/ haci otro actividad cu bo ta disfruta), limita consumo di alcohol of substancia illegal/ legal y tuma tempo pa conecta cu otro (por ehempel cu amigo y/ of famia).

Ta importante pa tuma contacto cu un profesional of doctor di cas si bo ta sinti cu bo mester di ayudo cu bo salud mental. Por tuma contact cu F.A.D.A., na +297 583 2999 of via email na [email protected] of por manda nos un whatsapp na 564-4516 pa mas informacion of presentacion tocante diferente topico di salud mental.