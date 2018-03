Ban haci uzo di awa na un manera consciente

Tur aña dia 22 di Maart ta dia mundial di awa y e dia aki ta pa pone atencion riba e importancia di awa. E aña aki e tema ta ‘Nature for Water’, y p’e dia aki Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) su comision di Medio Ambiente ta desea di recorda comunidad di Aruba riba e importancia di cuida awa. Den siglo 21 tin hopi reto di awa y pa esaki ta buscando solucionnan natural. E ecosystem daña ta afecta e cantidad y calidad di awa cu tin p’e consumo humano, di cual awendia 2.1 biyon hende ta biba den nan cas sin un siguridad di awa. Esaki ta afecta nan salud, educacion y modo di biba.

Medio ambiente daña hunto cu e cambio di clima ta poniendo cu awa ta den crisis y por mira esaki mundialmente. Inundacion, secura y polucion di awa ta haci esaki pio door di vegetacion degrada, soil, riu y lagonan. Ora cu hendenan tin negligencia p’e ecosystem, esaki ta pone cu ta bira dificil pa provee tur hende cu awa pa sobrevivencia y prospera.

E ta importante pa tur hende ta consciente riba e consumo di awa, pasobra tin ciudadnan grandi, manera Cape Town, cu a cuminsa sinti efectonan cu nan reserva di awa a cuminsa caba. Na diferente ocasion a pone un “Dia 0” y e fecha actual ta poni pa dia 15 di Juli proximo, unda e gobierno di Cape Town ta pensando di cera cranchi pa 4 miyon hende aunke cu ta buscando diferente solucion pa esaki no pasa. Rond mundo tin mas ciudad cu ta den peliger di keda sin awa.

AHATA ta recorda tur hende riba e importancia di uzo di awa. Ta importante pa conserva awa y pa minimalisa e uzo di awa durante dia, ya cu esaki ta vapora rapidamente. Algun tip cu por yuda conserva awa:

Controla pa lek y cera e cranchinan bon.

No laga cranchi habri innecesariamente ora di laba auto, baña of spula boca.

No muha mata entre 10:00am pa 4:00pm awa ta vapora rapidamente door di rayonan di solo.

Ta recorda tur hende cu awa ta importante no solamente pa hende, pero pa mata y bestianan, p’esey ta importante pa tur hunto cuida esaki. Reservanan di awa ta secando y dentro di algun aña no lo tin suficiente awa pa humanidad.

