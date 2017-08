Ban duna Pasadia Briyo di Solo un man

Pa clientenan por bin bek Pasadia Briyo di Solo, lo mester sea barak of trailer. Pasadia Briyo di Solo ta un luga specialmente pa personanan adulto cu problemanan mental, y ta dunanan actividad pa nan sali for di cas y tin algo di haci. E ta un metodo pa siña e personanan aki socialisa cu otro personanan, segun Sra. Els van Ommelen di Pasa Dia Briyo di Solo.

Te ainda no ta conoci kico a pasa. Ariba e camaranan di siguridad no por a wak niun movecion straño cu cual por bisa lo por a causa e daño.

Ta hopi importante pa haci e luga safe pa esey ta papiando cu instancianan concerni pa cera e parti cu a keda destrui door di e candela. Mientras tanto ta buscando solucion pa e clientenan cu ta na cas, por bin bek Pasadia Briyo di Solo mas lihe posibel. Pesey lo tin mester di un alternativa den forma di un barak of trailer pa nan por pone patras di e centro.

Den e tres localnan e pasadia ta ricibi 36 cliente pa dia. Y por ubica un grupo den e koffiekamer y dos trailer lo ta suficiente pa e otro gruponan. Si nan por haya cooperacion, e clientenan por cumisna yega atrobe. Pa e materialnan cu a kima, e fundacion ta bezig cu seguro pa wak con pa reemplasa esakinan.

Den e localnan cu a kima, e fundacion tabata tin mueblenan. Y lo ta hopi bon si tin hendenan cu lo ta dispuesto pa yuda e fundacion pa drecha e materialnan cu a wordo daña den e candela. Sra. van Ommelen a splica cu cualkier persona cu lo kier haci algun donacion di materialnan cu e clientenan por uza. Por yama 522-7858 of por pasa na Pasadia Briyo di Solo. Nan ta habri di 7 or y 30 di mainta, pa 4 or y 30 di atardi.