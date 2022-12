Ta un tradicion di tur final di aña cu na Aruba ta tira klapchi y net par di minuut prome cu caba aña ta prepara e pagara pa asina ariba prome di Januari 12or di anochi ta cende e pagara pa core cu e fucu bieu. Den e temporada aki cumindando di 27 di December hopi mucha pero tambe hende grandi ta tira klapchi. E ta un tradicion y tempo di diberticion specialmente pa nos muchanan. Den e temporada aki ta hopi importante pa mayornan pone reglanan pa cu uzo di klapchi specialmente pa cuida nos muchanan. Algun regla pa evita peliger ta por ehempel: “Si no tin un hende grandi pa supervisa, no por tira klapchi. Nunca cende klapchi den bo man, ni para serca di e klapchi ora di cende.”



Pa 2023 habri tur famia contento Jeanmiree v/d Werf trahado preventivo di Fundacion Respeta Mi ta comparti algun tips di prevencion y tambe con pa cuida nos muchanan cu tin miedo of cu no ta gusta klapchi.