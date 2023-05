Diaranson 17 di mei ta Dia Internacional di Hipertension. Pa e motibo aki Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber tin e deber di informa y crea

mas conscientisacion riba un di e causantenan mas halto den mortalidad. E tema di aña aki ta “Midi bo presion di sanger precisamente, control’e, biba mas largo” (Measure your blood pressure accurately, control it, live longer). Hipertension ta e termino cu ta wordo utilisa pa describi presion arterial halto of simplemente presion halto. Un persona cu presion halto, sin tratamento, por sufri di hopi consecuencianan medico. Por ehempel, malesanan di curason y ader, stroke, problema cu riñon, problema cu wowo, y otro problemanan di salud. Minister Oduber su maneho di Salud Publico cu ta basa riba prevencion.

Tin un PlanNacional di Prevencion di malesanan no transmisibel (NCD’s) di cual e malesa di hipertension ta forma parti di dje. Ministerio di Salud Publico sa cu e causa di hipertension ta hopi compleho y pa logra un cambio y solucion nos lo mester traha consistente riba consientisacion, educacion y actua hunto pa logra esaki. Pa logra esaki Ministerio di Salud Publico ta traha hopi di cerca cu tur stakeholders den salud caminda tur a contribui tambe na e Plan Nacional di Prevencion.

E metanan ta pa a largo plaso reduci e gastonan di AZV door di prevencion. Tambe pa baha e cifra di mortalidad segun e “sustainable development goal” #3 di Nacionnan Uni cu nos Plan Nacional di Prevencion ta basa riba dje. E malesa aki ta un malesa silencioso. Es decir cu hopi hende no sa mes cu nan ta sufri

di dje. Pa e motibo aki ta importante pa midi bo presion regularmente. Esaki ta pa bo sa si bo ta sufri di presion si of no, pa asina bo haya bo medicamentonan y guianan necesario.

Den cuadro di e maneho di prevencion den luna di februari Ministerio di Salud Publico a habri un Healthy Lifestyle Center cu ta completamente gratis. E centro aki tin dos dietista cu ta esnan principal cu lo atende cualkier persona cu tin necesidad den tips y guia nutritivo. Apart di e dos dietista nan aki, tambe lo ofrece programanan den grupo of individual cu e guia di un sportsinstructeur.

Pa duna contenido na e maneho di Ministerio di Salud Publico, DVG y IBISA ta trahando riba e parti di prevencion y educacion cu e meta pa trece mas

conscientisacion. Un otro stakeholder importante ta Wit Gele Kruis cu via nan Praktijkondersteunendehulp (POH) ta percura pa duna guia y consehonan na

pashentnan cu ta acudi na dokter di cas. Hunto cu e pashent nan ta busca e mihor forma di con nan por mehora nan salud. Minister a menciona cu ta hopi importante pa educa nos mes den area di movecion, nutricion y yuda otro nan tambe den e oportunidad di por biba un bida mas saludabel. Un par di punto pa preveni presion halto ta: haci actividad fisico regularmente, limita alcohol, stop di huma, baha man na salo y cuminda vet. Minister Dangui Oduber ta pidi comunidad pa buska mas informacion ariba e tema di hipertension y no lubida cu bo mes por tuma bo presion na cas.