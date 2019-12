Ban celebra Pasco di nacimiento culminando cu novena di Pasco, misa di Aurora

Na Polonia tin un custumber di comparti un pida pan sin yeast, un pida wafel, e “opłatek” (plural “opłatki”), den iglesianan, casnan y na trabao den tempo di Pasco di Nacemento. E wafelnan ta horna cu hariña di trigo puro y awa, nan ta rechthoek y hopi fini; nan ta di mes composicion cu e pan di altar cu ta bira Eucaristia durante consagracion durante Santo Sacrificio di Misa di Santa Iglesia Catolico. Pasobra e ta solamente un recuerdo di e Curpa di Cristo, un recuerdo usa den casnan priva, obispo of sacerdote no a santifik’e.

Miembronan di famia y amigonan ta laga otro kibra un pida chikito di nan Oplatki y come di dje. Intercambia Oplatki cu otro ta simbolo di pordona faltanan y foutnan di pasado y su intencion ta pa recorda e particpantenan e importancia di Pasco di Nacemento, Dios y famia. Parokia La Birgen di Fatima na Dakota ya pa algun aña caba a introduci e opłatki pa e fiesta di Pasco di Nacemento. Den temporada di Advent, despues di Misa tin e oportunidad pa cumpra opłatki na balor di 5 Florin. OPLATKI VOORGERECHT (ENTRADA / APPETIZER) DI COMEMENTO DI PASCO DI NACEMENTO. E tradicion ta cu e famia ta reuni rond di mesa prome cu come cena di Nochebuena. Cada persona ta ricibi un oplatek. E cabes di cas, tipicamente e persona di mas edad presente of e tata di famia ta tuma un oplatki y ta ofrece su oplatek na un miembro di famia deseando e un Bon Pasco.

Esaki ta contesta kibrando un pida, come y ofrese esun di dje na e cabes di cas pa e kita un pida. Di e manera aki nan ta transmiti na otro nan miho deseonan. E intercambio ta expresa unidad, amor y pordon. Si no tin e wafel, ni pan sin yeast, por usa pan normal. Awendia Oplatek ta bay mas leu cu famia y sa compartie tambe entre studiantenan of coleganan actual of di pasado. Tambe sa manda nan como regalo chikito hunto cu tarjeta di Pasco na sernan stima cu ta leu for di cas. Cada envelop contene 5 oplatki (4 blanco y 1 roos).

E wafelnan tin graba riba nan imagenan religioso relaciona cu Pasco di Nacemento incluyendo e Nacemento, Birgen Maria cu niño Hesus of e Strea di Betlehem. Roos ta pa e bestianan di cas. Nan tambe tabata presente na nacemento di Hesus y nos ta honra nan presencia cu nan propio wafel. Sea ta e buey y e burico di Betlehem, of nos huisdier, tur ta participa den e misterio di Pasco di Nacemento. Aunke e no ta e Eucaristia e ta parce y ta simboliza e presencia di kende a nace den un Cas di Pan (Betlehem) y kende a bira E mes e Pan di Bida.

