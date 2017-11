Ban celebra Aruba su Cultura cu Fiesta den Cunucu diadomingo awo

Diadomingo awor 26 di November di 10:00 pa 15:00 Fiesta di Cunucu na Tanki Leendert 65 ta e luga pa celebra Aruba su Cultura un biaha mas.

Pa di 4 aña Stichting Monumentenfonds Aruba, Departamento di Cultura, Santa Rosa y Fundacion Museo Arubano ta organisando un Fiesta di Cunucu. E aña aki un biaha mas den e bario di Tanki Leendert.

Disfruta cu henter famia di un mercado organisa pa Santa Rosa cu entre otro; cuminda crioyo, cos dushi, productonan traha local manera por ehempel habon, zeta di coco, decoracion di Pasco traha na man y hopi mas.

Tambe lo tin un programa cultural cuminsando for di 10 or cu Caha di Orgel ‘Trupial’

Chaz Dancers, Bertha Wolff, Steelband ‘Steel Edition’, Tipico Ola Musical, Rosea Cultural, Hilyann Croes, Tipico Pegasaya, Gaita los Paranderos, Javina Besselink y di dos or pa tres or nos lo clausura e evento cu Grupo di Betico.

Sea prome of despues di disfruta di un dushi pasa boca na e mercado y gosa un tiki di e programa cultural lo por admira tambe den e cas e coleccion di mueblenan y artefactonan antiguo di Fundacion Museo Arubano caminda cu un persona di Museo lo ta presente tambe pa duna mas informacion pa asina por duna e publico presente un tiki mas informacion di e coleccion.

Y banda di disfruta den famia di evento, come dushi tambe lo por gana premio e aña aki sacando un selfie cu nos wantomba y upload esaki riba e pagina di Facebook di Stichting Monumentenfonds Aruba cu chens asina pa gana un weekend stay di La Cabana y un regalo di Aruba Aloe.