E proyecto di BARIO UNICO ta dedica na fortalece y pa promove habitonan saludabel den nos comunidad. E idea ta enfoca riba un plan strategico con pa activa e bario, unda e evento aki ta sirbi como un Plataforma pa demostra kico e barionan y Aruba tin pa ofrece riba e tereno social, cultural, salud y deporte.

Diadomingo ultimo barionan di Paradera, Piedra Plat a disfruta di un evento yena cu ambiente di Pasco. CEDE ARUBA cu ta maneha e projecto di BARIO UNICO a bolbe organisa e evento di BAN CAYA edicion di Pasco hunto cu Centro di famia Piedra Plat y Centro di Bario Piedra Plat, cu a resulta mesun exitoso cu e prome BAN CAYA na Noord. For di 4 or di atardi e bario di Piedra Plat, Paradera, Hooiberg, Sero Pita, Santa Cruz a bini hunto pa asina saborea e dushi platonan di pasco, cumpra articulo of otro materialnan pa pasco, paña, sapato, pintura, mata, bolo of decoracionan cu ta wordo usa den e temporada aki.

Un bazaar cu a yuda sigur algun instancia y fundacionan di e bario. Dilanti di Centro di Bario, riba caminda tambe por a mira e diferente organisacionan Deportivo dunando nan presentacion cu talentonan den taekwondo, gymnastics, volleyball, dam, rollerblades of skate boarding. Gruponan di persona cu tabata cana, core bicicleta riba e ruta y sinti nan liber pa ta pafo di cas tabata grandi. Den parkinglot di Centro di Bario Piedra Plat, tentnan di diferente fundacion a duna informacion y demostracion, tambe tabata tin un skina di salud full ekipa cu profesionalnan cu tambe tabata bon bishita. Talentonan den canto, contamento di storia y baile a duna un bunita presentacion y e publico por a sinta y disfruta di un show spectacular. E evento a cera den ora di anochi cu baile y musica di Robert Maduro y Azucar Navideño band. WAW mobile tambe tabata un di e highlightnan di e evento unda cu muchanan a hunga y reta otro den diferente obstaculo cu a wordo prepara pa instructornan di IBISA. Un di e eventonan hopi bon atendi cu publico grandi tabata e BAN CAYA Kleuterschool futbol tournament unda 18 team a participa. Ganadornan tabata den categoria di mucha muher Arco Iris Kleutershool y den mucha homber Mon Plaisir School, pabien nan tur nos muchanan y scolnan cu a participa. Nan a ricibi nan medaya di BAN CAYA. Tabata tin premionan tambe pa e tentnan cu tabata mas creativo den nan decoracion di pasco y nan a gana un basket yena cu producto di Superfood. Esnan cu a gana un basket ta fundacion Briyo di Solo, Fundacion Pa Nos Comunidad, y e ganador principal a bay pa Fundacion Pa Nos Muchanan. Centro di Famia Piedra Plat su mercado di pasco sigur tabata un exito total y tabata bon bishita. Un gradicimento special na e dirigentenan musical y alumnonan di scol di musica di CFPP pa nan concierto duna durante e atardi y anochi aki.

CEDE ARUBA y BARIO UNICO kier gradici tur fundacion, tur partners y segun calculacion di 1500 hende cu a bishita e evento aki. Un danki hopi grandi na Bikers squad Aruba y na tur e Boluntarionan cu a contribui na e evento aki sin lubida IBISA su crew, ministerio di cultura pa nan colaboracion, cuerpo policial, High Performance y Lyo Productions. Tambe CEDE ARUBA kier a gradici e sponsornan cu a contribui na e evento aki cu ta Subway, Domino’s Pizza y Superfood. Alabez CEDE ARUBA kier a participa cu den 2024 lo tin mas evento di BAN CAYA den otro districtonan, na cuminsamento di 2024 lo anuncia e districtonan. Staff y personal di CEDE ARUBA kier desea Aruba un Bon Pasco y Prospero 2024 unda nos lo tey pa sigi traha na beneficio di nos comunidad.