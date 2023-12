Diadomingo, dia 10 d december proximo, lo bay tin un evento specialmente p’e bario di Piedra Plat. E lo ta Ban Caya Christmas Edition, cu lo tuma luga na Centro Famia Piedra Plat, cu ta situa banda di Centro Deportivo Franklin Bareño. Hunto cu Ibisa, den cuadro cu e programa barionan unico, Cede Aruba a anuncia e siguiente edicion di Ban Caya.

Segun director di e organisacion, Daniel Tecklenborg, pueblo ta na altura cu ya a organisa un Ban Caya den bario di Noord. E idea ta pa trece e organisacionnan di bario hunto, caminda cu ta cera caminda y crea espacio publico unda cu famia por bin hunto, e hoben, mucha y e adultonan mayor por reuni y practica diferente actividad.

Entre otro deporte riba caminda y tambe actividad cultural, deportivo y tambe recreacional. Na Noord a haci esaki na september. E actividad aki a haya un acogida di mas cu 1500 persona, unda cu e organisacionnan di Noord y e hendenan di bario a bin hunto. E tabata un bunita experiencia. A base di esaki a dicidi cu lo sigui cu e programa Ban Caya. E biaha aki e lo ta dia 10 di december na Piedra Plat. Kier trece e sentimento di Pasco riba caminda, pero claro tambe ta keda cu e programa deportivo, e programa social cultural.

A acerca hopi organisacion di Paradera y Piedra Plat. Esey tambe ta un momento caminda cu e hendenan por conoce otro, famia, bisiña y e organisacionnan por conecta cu otro y despues por traha plan pa futuro. E evento lo ta di 4:00 pa 8:00 pm caminda cu lo cera e caya completamente. Will Erasmus di Ibisa a comenta cu e evento aki ta pa promove e barionan cu actividad pa hende grandi y pa esunnan mas chikito. Ta promoviendo e actividad aki y tambe mas actividad di recreacion den e barionan.

Intencion di esaki tambe ta pa promove e clubnan cu tin den e bario. Esey ta parti tambe cu ta yuda den esaki. Durante e evento aki tin cierto actividad cu ta organisando, manera e parti logistica di e actividad. Riba e dia aki lo bay tin Plato Navideño na benta, cual lo ta na balor di 25 florin. Lo bay tin den dje ayaca, ham, salada y tambe pan. Cu cada ticket cumpra tin e chens pa gana premoi fabuloso.

Fuera di esey tur esunnan cu ta interesa pa bende nan articulo di Pasco, co’i cas, paña cuminda, boca dushi, etc., por haci esaki door di reserva un tent. Tent lo ta na balor di 35 florin. Pa tur cu kier reserva tent of tambe pa compra di ticket di cuminda, por haci esaki door di manda un mensahe via whatsap na 6995545.

Asina ta, wanta dia 10 di december habri riba bo agenda, pasobra aki bo por Ban Caya y drenta den e ambiente di Pasco cu musica, actividad cultural y deportivo y alabes come un dushi cuminda di pasco, sin lubida compra di bo articulonan na un bon prijs na un di e tentnan, na Centro Famia Piedra Plat, caminda grandi y chikito ta bin hunto.