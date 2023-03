Tur baby, kleuter, mucha y tambe hoben bou 18 aña por bira miembro na biblioteca publico pa explora un mundo di storia y informacion. Miles di buki ta warda nan!

Pa duna un estimulo adicional na lesamento bou mucha y hoben, biblioteca ta ofrece nan, un miembrecia gratis na 2023. Esaki pa crea un comunidad di lesador mas grandi y un comunidad cu ta gosa di lesamento y cu ta sigi lesa y ta sigui siña.

Nos ta yama bon bini na tur esnan bou di 18 aña cu no ta miembro ainda pa haci uso di e oportunidad aki pa asina bira miembro sin ningun costo. Nos tin material na Papiamento, Hulandes, Spaño, Ingles y un coleccion chikito di buki na Frances. Tin algo pa tur, di storia y pa tur topico y acceso na informacion online. Hopi mucha ta bini pa haci uso di nos facilidad. Mas y mas tambe ta rekeri cu mester traha den grupo, esta no tin un luga mas ideal cu ta biblioteca. Miembronan tin acceso na E-books como tambe Audiobooks (Luisterboeken). Si bo tin problema cu bista of bo ta prefera di scucha e storia en bes di lesa, esey tambe ta posibel.

Pa registra como miembro, por fabor trece un ID valido.