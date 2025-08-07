Diabierna dia 8 di augustus, famia- y amigonan lo topa un biaha mas den Caya Grandi pa e tercer edicion di Ban Bek Caya. Esaki ta e sentimento di orguyo y ta un di e aspectonan cu kier promove cu e actividad di Ban Bek Caya.

E esfuersonan no solamente ta dirigi riba e centro di ciudad, na comercio di Caya Grandi, pero tambe na tur e bendedonan cu ta forma parti di e evento di Ban Bek Caya. Conhuntamente cu Departamento di Cultura, a logra participacion di artesanonan cu lo presenta un variedad di producto artesanal, lo tin cos dushi local y un variedad grandi di producto di comerciantenan independiente. E iniciativa di Ban Bek Caya ta un esfuerso conhunto, caminda ta refleha con ta traha hunto y asina mira Aruba avansa. Cada Ministerio ta brinda su sosten na e proyecto, specialmente Minister Geoffrey Wever cu tin den su encargo Plaza Comercio caminda comerciantenan chikito ta haya oportunidad di expone y bende nan productonan.

Premier Eman a subraya e esfuerso y energia renoba di e Ministerio di Turismo, caminda Minister Wendrick Cicilia cu su vision dinamico, ta trece cada biaha un aporte mas pa asina garantisa e trafico di turista yega y participa na e evento aki. Ministerio di Turismo ta hunga un rol grandi, banda di sponsor e evento, ta enfoca riba e importancia di atrea turista na e area aki, pa engrandece aun mas e evento como tambe benta.

Gobierno ta consciente cu e comerciantenan den caya a pasa den temponan di hopi reto, pero e momento a yega pa cambia e destino di comercio den Caya Grandi den uno positivo y florecente. Gabinete AVP-Futuro a pone e revitalisacion di Caya Grandi como punto central den nan programa di gobernacion.