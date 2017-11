Baluartenan di SV Estrella honra pa nan logronan

St. Fundacion Lotto pa Deporte a haci un celebracion p’e team di SV Estrella cu e aña aki a cumpli 69 aña di existencia y otro aña nan lo ta cumpliendo 70 aña. Na mes momento a honra algun baluarte, kendenan a hunga pa SV Estrella division honor. Hunto cu e baluartenan, tambe tabata presente directiva y hungadonan di SV Estrella. E anochi aki FLpD a duna SV Estrella e suma di 2500 florin pa por verf e luga pero tambe cu verfdo profesional.

Pa FLpD e momento aki tabata uno historico unda cu a honra e team di SV Estrella cu ta un team hopi bieu y cu a destaca y tin un trayecto enorme. Tambe a honra e hungadonan legendario manera Ocando “Candy” Wernet, Alexander “Ale” Vrolijk, Englo “Fenchi” Dubero, Andresito Bikker q.e.p.d., Roman Kock q.e.p.d. y otro mas. E baluartenan Ale Vrolijk, Fenchi Dubero y yiunan di Candy Wernet, Andresito Bikker y Roman Kock a ricibi e plakkaat cu tabatin e potret di e grupo di 1969, cual tabata aña cu SV Estrella a bira campeon.

A para keto un rato pa recorda e ex futbolistanan aki, kendenan tabata e brandingnan internacional como nacional di Aruba pero tambe nan ta e role modelnan pa deportistanan di awendia, specialmente futbolistanan, asina Director di St. Fundacion Lotto pa Deporte, mr. Di-Stefano Wernet RA a expresa.

E baluartenan honra no tabata sa di esaki y FLpD a haci esaki como un sorpresa pa nan. Di-Stefano Wernet a expresa cu nan ta aprecia deportistanan cu a destaca pasobra hopi di nan no ta profesional, di cual nan sacrificio ta mas grandi unda cu nan tin nan trabou y na banda ta haci deporte. Esaki tin perseverancia, disciplina y mester mira e balornan den e futbolistanan aki.

Presidente di SV Estrella, Gilbert Raven, den nomber di SV Estrella a gradici FLpD p’e homenahe cu nan a haci no solamente pe team di SV Estrella cu lo cumpli 70 aña, pero tambe cu a honra baluartenan. Pa Gilbert Raven tabata un honor di por a conoce algun di e baluartenan y e momento aki tabata algo historico p’e hungadonan tambe. Pa Gilbert Raven e momento aki tabata algo special pasobra el a haya e oportunidad di conoce algun di e baluartenan aki.

Director tecnico di SV Estrella, Arthuro Charles tambe a gradici FLpD pa a organisa e celebracion y na mes momento reconoce baluartenan y esunnan cu a pone e fundeshi p’e organisacion di Estrella. El a conta un tiki cu den añanan ‘70 SV Estrella ta un di e organisacionnan cu a yega final di CONCACAF. E baluartenan aki a nivela e caminda p’e futbolistanan hoben y por mira bek na e baluartenan aki pa nan logronan. “Cu esfuerso, trabou duro, disciplina y union bo por logra cosnan grandi, manera nan tabata haci antes den añanan caminda Estrella a demostra esey internacionalmente”, asina Arthuro Charles a expresa orguyosamente.

Alexander “Ale” Vrolijk tabata contento cu FLpD a honra su persona y pa cu esaki a gradici nan. Ale Vrolijk a cuminsa hunga futbol cu SV Estrella cu su 13 aña den e categoria di Junioren y aki el a keda crece te yega den division honor. El a recorda cu na 1969 nan a bira campeon y esaki tabata algo grandi pa nan. E tempo aki Ale Vroliijk tabata e keeper y pa su persona esaki tabata un soño inolvidabel. Como un role model p’e futbolistanan, el a indica cu antes nan no tabatin veld di yerba ni luz y nan no tabatin nada di futbol di cual nan mes mester a cumpra tur cos. Pero nan a traha cu amor y si nan a perde un wega, unda cu nan a sigui forsa. “P’e muchanan di awendia, e union den futbol ta principal. Disciplina pa futbol, no rabia ora bo perde. No insulta referi, no haci e cosnan ey”, asina el a expresa. Den futbol un team mag perde, pasobra asina futbol ta pero un hungado mester demostra su disciplina y smaak pa futbol. “Esey loke a pasa cu nos tabata gana hopi team di afo. No na Aruba so, nos tabata gana teamnan di Venezuela, Mexico, Surinam, Costa Rica. Nos tabata gana hopi team y pakico awor no por. Tin hopi mucha jong bon, bon futbolista. Pero e union falta,” asina el a termina bisando.

Englo “Fenchi” Dubero a gradici FLpD pa honra nan y haci e evento aki pa SV Estrella. Di a honra su persona ta algo cu e no a spera y ta aprecia cu pa futuro haci esaki p’e hobennan. Fenchi Dubero a hunga futbol 50 aña, di cual 25 aña den division honor di SV Estrella y sin conta e otro categorianan. Tambe el a hunga 15 aña den seleccion di Antias y durante su trayecto den futbol nunca el a ricibi un carchi geel, tambe el a bira e hungado di aña (sport man of the year) na 1970. “Mi ta orguyoso di tabata un hungado di Estrella, pasobra Estrella tabatin un team cu hopi disciplina door di e frèrenan”, el a expresa.

Un conseho cu e tabatin ta pa busca coachnan cu sa e sistema y pone nan siña kico ta disciplina. Esey ta e unico manera cu por logra algo den bida.