Balora locual ta di nos y ta orguyoso di nos mesun talentonan!

Sra. Joanne Dirksz, directora di Cosecha, tambe a splica un tiki mas di Cosecha durante e anochi unda Minister Xiomara Ruiz-Maduro a presenta e plan di e maneho economico.

Cosecha ta e tiendanan cu ta cay bao di stichting C.R.A.F.T. cu a habri na augustus 2015. Cosecha ta bende arte y artesania local, artistico y autentico cu SEYO nacional di Aruba di calidad halto. Cosecha tin dos tienda actualmente: na Oranjestad net banda di e restaurant Yemanja den un edificio geel monumental y na San Nicolas den promenade San Nicolas na unda tin un mural di flamingo riba e edificio.

Pa por bin na remarke pa bende como artesano/artista den Cosecha mester hiba bo producto Departamento di Cultura di Aruba (DCA) pa asina e comision di SEYO cu ta experto riba e tereno aki por evalua e producto. E producto ta wordo evalua riba diferente aspecto manera: orginalidad, identidad local, tecnica, diseño acabado,uso color, textura, uso di material y balor comercial.

Cosecha San Nicolas tambe tin un “creative center” na unda por tuma diferente tipo di workshops pa asina bo por relaha bo mes siñando mas di arte y artesania. Banda di e artesanonan, SEYO Cosecha tambe ta sostene e muchanan di EPB di e sector di fashion cu ta haya guia for jufrouw Rona Lemminga. Un persona no desconoci den e mundo di fashion tanto local y international y cu ta traha cu hopi amor pa guia nan. Nan ta usa e vitrinanan di Cosecha San Nicolas pa asina nan por mustra locual nan a siña na scol. E motibo principal cu Cosecha ta sostene e sector aki ta paso nan ta nos futuro di mañan y Cosecha ta hopi orguyoso caba di nan logro.

Na 2015 a cuminsa cu 25 artista/artesano den Cosecha y actualmente Cosecha tin 67 artesano/artista activo cu ta bende den Cosecha. Por mira un crecimento den benta pero ainda mester di sosten pa por yuda e artesano/artistanan yega nan meta.

Cosecha ta promociona nos cultura y productonan local y ta incurasha e artesanonan pa por ta un entrepreneur riba nan mes pa asina por crea un economia stabil. Banda di esaki Cosecha tambe ta yuda hopi den e parti social ora di haci workshopnan na nan “creative center” pa asina yega na nan meta pa e sector aki ta uno sostenibel. Cosecha ta promociona artesano/artistanan den diferente magazine online, social media y tambe ta organisa diferente mercado.

E sector aki no ta facil paso bo no por yama di un dia pa otro pa haci un pedido di un tipo di producto. Tur cos ta wordo traha cu hopi amor y pasion y no ta un produccion masal. E sector aki ta un sector prometedor y no ta imposibel pero si mester guia e artista y artesanonan y duna nan sosten. Balora locual ta di nos y ta orguyoso di nos mesun talentonan!

