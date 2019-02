Balor di bon pa cuminda pa ordediensten ta wordo hisa

Gobierno Gabinete Wever Croes ta sigui cumpli cu e tema pa pone e ser humano central, dor di entre otro mehora e condicionnan laboral.

Riba proposicion di Minister di Husticia mr. Andin Bikker, Ministerraad a bay di acuerdo pa hisa e balor di bon pa por busca cuminda ora traha overtime na ordediensten di pais Aruba (Cuerpo Policial, Korrektie Instituut Aruba, Dienst Brandweer, Dienst Douane, Cuerpo Especial Arubano, Migracion Aruba (IASA, GNC).

A bin resulta cu e maaltijdbonnen no a conoce un ahuste den practica desde 1993 y ya e balor di e bonnen no tabata yega pa por cumpra un cuminda nutritivo. E gobierno anterior a priminti pero den 8 aña di gobernacion no a implementa net nada y pues nan no a logra un solucion real riba e tema.

E decision di Conseho di Minister a base di proposicon di minister Bikker ta encera basicamente cu categoria A (actualmente Afl. 7,50) lo bira pa Afl. 15,- y cu Categoria B (actualmente Afl. 12,50) lo bira Afl. 18,75.

E decision positivo di ministerraad lo haya implementacion a corto plaso.

Minister ta reconoce e esfuerso di diferente sindicato, entre nan Sindicato di Polis SPA, cu e keda recorda constantemente riba e tema, y ta gradici un y tur pa e pasenshi.

