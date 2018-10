Directie Infrastructuur en Planning kier a informa e pueblo di Aruba di lo siguiente:

Balie di Directie Infrastructuur en Planning lo ta cera pa publico riba diahuebs 4 di october 2018 desde 11.30 di mainta y riba diabierna, 5 di october 2018, full dia.

Balie lo ta habri bek pa publico dialuna 8 di october 2018, for di 8 or di mainta te cu 12 or di merdia, y for di 1 or y 15 di merdia pa 4 or di atardi.

Directie Infrastructuur en Planning ta pidi su disculpa pa cualkier inconvenciencia cu esaki lo por trece.

Masha danki pa e cooperacion.

Comments

comments