Balie di DIP lo ta sera pa publico diaranson 29 Mei 2019

Desde introduccion di e maneho nobo pa entregamento di tereno pa construccion di cas DIP a bin ta organisa eventonan di pre-reservacion. E eventonan aki ta basa ariba gruponan di peticionarionan di diferente añanan. Na aña 2018 a trata tur esnan cu a haci un peticion prome cu aña 2000y cu a reconfirma na anja 2003 y a jega te cu un gran parti te cu aña 2005. DIP a cuminsa e aña aki cu e siguiente grupo di 2005 y a caba esaki na maart cu a pasa. E siguiente evento lo bay tuma lugar dia 29 di mei proximo, tur persona cu a haci un peticion na aña 2006 y 2007 cu a pasa e screening di DIP di e parti aki a haya un carta di invitacion pa e anochi di informacion aki.

Otorgamento di e carta di pre-reservacion; e carta di pre-reservacion ta e prome stap pa por yega na remarke pa un tereno erfpacht, e carta aki tin algun condicion cu e cliente mester tene cuenta cu ne. Na e momento cu e ricibi e carta aki y e fecha ta di 29 di mei e cliente tin 30 dia pa entrega un carta di un entidad financiero pa di e manera aki nos por mira kico nan ta haya di financiamento of si e cliente lo por tin placa cu a spaar unda cu e por usa esaki pa construi su cas. E 30 dianan no ta wordo prolonga pues ta hopi importante pa haci enfasis den esaki.

E grupo di dia 29 a yega un total di 906 persona cu a wordo invita pa e atardi aki y te ainda esaki ta parse di ta e grupo record cu DIP tawata tin den tur e evento nan te cu awo. 906 persona y DIP ta spera cu mayoria lo por bin na remarke y por sigui e proceso pa cu esaki.

Varios biaha caba a invita entidadnan financiero pa forma parti di e anochi di informacion aki y e biaha aki no ta excepcion. Incluso e biaha aki a involucra otro entidadnan financiero cu no ta esunnan tradicional. E biaha aki nos por conta cu presencia tambe di Ennia y Pensioen Fonds Tourism Center como tambe banconan manera, Aruba Bank, CMB, RBC Royal Bank, FCCA & APFA. Nan presencia ta pa duna e clientenan presente informacion kico nan mester tin na momento di bin pa nan afspraak cu banco of na e compania concerni pa ricibi e carta como tambe e posibilidad di traha un cita adelanta. Ta urgi tur cu lo tey presente pa haci bo cita di biaha cu e entidad financiero di bo preferencia, mirando cu e 30 dia nan no ta wordo prolonga, y di e manera aki bo por tin bo cartanan na tempo. Asina ta cu ta hopi importante pa e cliente haci uso di e oportunidad di haci su cita na e banco of e compania cu e ta desea e atardi aki y cu e proceso aki lo por cana mas lihe.

