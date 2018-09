Balashi Premuim ta rally pa gana Macuarima Indians

Campeonato HEINEKEN fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wilbert “Wiwi” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA Balashi Premuim a enfrenta Macuarima Indians den e ultimo wega valido pa campeonato AA preparando pa Play Off. E wega riba su mes no tabata significante pa e tabla di posicion ya cu esey tabata defini caba y e resultado no lo hasi diferencia. 1. Royal Power, 2. Balashi Premuim, 3. Macuarima Indians y 4. Spuiters. Macuarima Indians sinembargo no kier a baha cabez y ta rally perdiendo 5-1 pa empata e wega 5-5 den bom di 3 inning.

Manager di Balashi Premuim Ricky Henriquez a usa 3 pitcher pa saca finalmente un victoria acompaña cu un rally di 3 careda den cabez di 5 inning. Balashi Premuim 8 careda, 6 hit, 0 error y ta laga 7 coredor den circulacion. Macuarima Indians 5 careda, 8 hit, 3 error y ta laga 8 coredor na base. Mihor bateadornan pa Balashi Premuim ta Jason Orman 1-1 cu 3 rbi, Ayrton Falcon di 2-2 y Gianmar Alders di 1-1.

Pa Macuarima Indians a destaca na plato Javier Croes 3-2, Carlos Croes 2-2 y Jean Pierre Geerman di 2-1. Gian Carlo Gomez ta releva 2 inning tirando 13 bola, 23 strike pa un total di 36 lansamento permitiendo 4 hit, 1 careda limpi, 1 base por bola y 1 strike out pa pone e victoria riba su nomber. Andresito Maduro a drenta releva Jorge Santana kende a habri e wega y a lansa 9 lansamento pa saca Balashi for di un jam. Ray Bernabela ta start pa Macuarima y ta tira 2 inning y 2 tercio permitiendo 5 careda di cual ningun ta careda limpi y ta wordo releva pa Carlos Croes kende tira 2 inning y 1 tercio, 9 bola, 25 strike pa un total di 34 pitcheo permintiendo 2 careda limpi 1 ponche y 1 base por bola conformando su mes cu e derota riba su nomber.

Weganan ta continua diahuebs awor pa 715pm na Pos Chiquito Play Off di Aklas mientras pa 9pm e promer wega di play off AA unda Royal Power lo midi forsa contra Balashi Premuim den nan best out of 3. Fanaticada yega tereno bin apoya bo equipo preferi.

