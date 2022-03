E encuentro entre e ekiponan di domino di Balashi Knights y Team 99 lo keda graba pa hopi tempo den memoria di fanaticada di domino! Diasabra 19 di maart, e dos ekiponan aki a enfrenta otro den e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas caminda manera dos pitbull brabo nan a dal den otro sin niun intencion di laga los! Un ril, un calafriu, un ola di teror a pasa door di curpa di es’nan di Team 99 ora sin misericordia, den un frega di wowo, Balashi Knights a sali habri manera un locomotief foi control y tuma un bentaha di nada menos cu 9-2! Varios integrante di Team 99 ya a cuminsa google unda ta bende cabuya barata pa horca curpa na mat’i lechuga! Cos un bira “canta macamba” tampoco un rato despues. Mita “groggy” di tanto sla, Team 99 ta drenta half time cu e score hororoso di 4-11! Ni na Hollywood por a imagina un scenario di teror asina. Pero, patras aya den cushina, den e centro di Han su “strategic board”, memey di mochinan di mulato, plannan tabata wordo traha den velocidad rapido con pa para e makinaria cora bou liderazgo di Marc y e guy cu ta huma siga non-stop, conoci den circulonan siniestro como “Mobutu”.

Manera cu di dos tempo a cuminsa, Han a los e cachonan brabo, cual nan a baha ferozmente ariba garganta di Balashi Knights! Manera un manada di wolf, integrantenan manera Snor Perez, Dr. Tico Dirksz, Ronny y Chics Tromp, Trimon “paga candela”, Gibi “The Coordinator” Webb, y varios mas a cuminsa parti sla rond sin piedad. Den un frega di wowo, Team 99 ta piki 5 wega tras di otro, y e score sensacionalmente ta wordo treci bek den balans na 11-9! Holo di “prt-prt” ta mescla cu huma di siga ora Team 99 ta tabla wega na 13-13! Balashi Knights nan bista ta bira troebel ora manera un cleconchi Team 99 ta keda pega y no tin intencion di laga los mas! Score ta gatia bay pa 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, y den un momento tenso, yena cu adrenalina, Team 99 ta bolbe tabla wega na 20-20! Domino Square Garden ta rementa for di otro den gritonan histerico di alivio ora Glen y Jermaine domina Trimon y Marcelino y asina pone Balashi Knights triunfa net-net, preta-preta, un pusha un wanta, cu score di 21-20! What a night! Keda pendiente shonnan, pasobra e virus di domino ta cuminsa plama pisa aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas!

