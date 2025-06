Bakery Week a jega na Ling & Sons cu ofertanan hopi dushi y irresistibel! Valido di Djaluna 16 di Juni te Diadomingo 22 di Juni, nos panaderia ta ofrece e mihor ofertanan pa tur hende cu gusta pan fresco, cos dushi traha fresco aki na Ling & Sons su Panaderia.

Tur mainta lo tin tastings den tienda pa bo por purba e calidad pa bo mes y scohe bo favorito. Di pa desayuno, te pan pa sandwich y cosnan dushi manera appelflap, tur cos ta fresco y prepara cu amor.

E pan nan di Ling & Sons ta desem (di sourdough), 100% naturel y ta wordo traha den oven fresco na e Panaderia den e supermercado mes tur dia.

No perde e chens aki pa disfruta di Bakery Week na Ling & Sons, bo supermercado di confianza! Shop, y spaar mas usando bo Fun Miles Card awo na Ling & Sons. Sigui Ling & Sons riba rednan social @lingandsonsfoodmarket of bishita shop.lingandsons.com y keda up to date cu tur loke Ling & Sons tin di ofrece.