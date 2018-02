Bahianan importante na Aruba lo haya atencion pa wordo proteha

E palabra bahia porta no ta mucho conoci ni uza aki na Aruba pero lo ta bon pa elabora ariba e importancia pa preserva e lugarnan aki. Na Papiamento nos ta yamanan bahia y saliña, mundialmente conoci como wetlands y na spaño humedales. Awe riba World Wetlands Day, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta duna su aporte na e esfuersonan mundial pa cu e concientisacion riba e tema. Tambe pakico preserva y conserva e lugarnan aki. Den e cuadro di desaroyo, DNM ta duna tur atención pa logra e metanan di SDG 15 cu ta cubri conservación di naturalesa riba tera.

DNM conhuntamente cu organisacionan ta sondea y monitoria diferente zonanan natura,l esta areanan cu ta rico na biodiversividad. En total a clasifica riba 35 area di cual 16 area ta cay bou di e criteria bahia (wetlands) aki na Aruba. Pa nombra algun: Saliña Malmok, Saliña Savaneta, Plas The Mill, Bubali plas, Spaans Lagoen, Mangrove na Parkietenbos, Mangrove Savaneta, Mangrove Zeewijk, Rooinan Canashito, Rooi Prikichichi, Isla di Oro y tankinan na Noord.

Manera ta conoci Spaans Lagoen ta un area proteha cu ta parti di Parke National Arikok y ta clasifica como un Ramsar protected área, manera e convencion di Wetlands ta prescribi. P’esey tambe kier sigui e pasonan pa cu proteccion di otro areanan cu ta importante pa nos naturalesa. Internacionalmente e enfoke y tema pa 2018 ta pa sostenibilidad y balor di wetlands den area di urbanisacion. Caminda cu kier pa mira e wetlandsnan como un recurso cu ta brinda bienestar pa hende. Pues, en bes di caba cu esakinan door di rosa y dempel pa construi ta prefera di restaura y lagae área intacto p’e regenera y wordo uza pa recreacion.

Tambe na Aruba tin necesidad pa preserva areanan di importancia pa nos flora, fauna y pa nos futuro generacion por disfruta di e bunitesa cu nan ta brinda. P’esey DNM a bishita en coneccion cu e dia aki Rooi Prikichi, un lugar bunita pa relahacion y recreacion. Dushi lugar pa sinta y inspira pa poesia, cancion y pintamento.

Di unda e nomber Rooi Prikichi a bini? E sitio aki tawata habitat di nos specie protehi pa ley, e prikichi (Arratinga pertinax arubensis). Hopi prikichi tawata uza e lugar pa drumi, come y bebe. Lamentablemente, nos no a mira ni un den nos excursion. Pero si nos a mira Trupiaal, Bariga Geel, Parha di Joonchi, Dekla, pato, Lagadishi, Tirakoochi, Cabaynan di Awa (Dopi Dopi/Spirito di Cabrito). Durante otro bishitanan a yega di mira Garza Blanco, Garabet, Galiña di Awa, Snepi pia geel, Pato di Aña, Caweta di Pato y conewnan.

Pa locual ta trata e bunitesa di nos flora a aprecia e mangel blanco (Fofoti), Kwihi, Tanshi, Cocolode, Flor di Sanger (Lantana), Mata Sangura, Kalalu, Cadushi, Bushi, Tuna, Yerba Cushinchi, Yerba Pia Digai, Yerba Conew, Yerba di Sero, Yerba Salo Huliba, Bringamosa, Warero, Maripampoen y Camari (mata endemico). Tambe tin matanan curativo manera Seida y Mata Sangura. Pero tambe tin presente especie invasivo pa mata esta e Cordon di San Fransisco. Pa locual ta matanan introduci den e area pa hende a mira palma y Silver Buttonwood.

Directie Natuur en Milieu kier a felicita Aruba ariba e dia aki y haci un yamada pa yuda tene e areanan limpi asina nos departamento por sigui traha ariba e parti di preteccion y concientisacion. Y ta recorda cu tin hopi di e flora y fauna cu ta protehi pa leynan actualisa. Si nota algun situacion di sushedad por yama autoridadnan encarga cu esaki.

Disfruta di e bunita naturalesa. Cana of landa den djie. No laga sushi atras ni ranca of kibra mata pero disfruta di e frutanan y e bunitesa. Un danki na organizacion Stimaruba pa semper colabora cu informacion.

