Bahando e dianan di trabao ta yuda un trahado

FTA ta logra baha e dianan di trabou di 6 dia pa 5 dia cual sigur ta algo ta positivo pa e trahado, segun Sr. Hubert Dirks di sindicato FTA.

Ora cu yega fin di aña tin e tendencia di baha mas. E ultimo CAO cu a firma na Aruba Beach Club tabata tin un reduccion di horario di trabao, di 6 dia pa 5 dia pa siman. Esaki lo ta entrante 1 di November. Esaki ta un logro, pero e ta necesario y compania a compronde esey.

Pero e compania mester haci cierto esfuerso, haci cierto ahustacion den su departamentonan, sea creativo pa wak si ta logra e mesun productividad cu e mesun ekipo pa haci e trabao mas eficiente posibel. Caminda mester di contratista part- timer, lo haci uzo di esey. Pero a yega na acuerdo, cu si bo ta traha den mesun departamento, e trahado ta keda flexibel pa sigur pa e temporada di CAO aki, pa asina ey no laga e trabao pega. Di e forma eynan, e ta bira posibel pa mantene bo salario na e mesun suma, pa un aña e trahado ta hay’e, trahando cinco dia pa siman. Esey kiermen cu e trahado tin menos hora trahando, mas tempo pa descansa y mas tempo pa famia. Esaki ta contribui na alivia e situacion social, tempo pa bo mes, pa bo cas, bo yiunan y bo salud. Y ora cu bo bin bek, e tendencia ta pa e trahado ta mas fit y por produci mas miho.

A puntra Sr. Dirks, si esey por habri mas posibilidad pa tuma mas hende na trabao, cual el a contesta cu esaki e compania kier evita, ya cu esaki ta trece un peso pa e compania. Den e sector di turismo, e productividad ta bira mas halto na momento cu e hende ta contento. E trahado mester ta fit. Si tin desempleo y productividad ta subi, ta baha e horario ta resta placa pa pone mas hende den servicio. Esey tin mas efecto den economia, ya cu tin mas hende na trabao. Unda cu e trahado ta gana service charge, mas hende kiermen mas hende ta bay come di e comision eynan. Ta pone e situacion den un cuadro cu e no ta mira ni di mas ni di menos, e volumen di trabao, cu e no ta afecta e empresa den su entrada.

Loke FTA ta haciendo pa yega na 5 dia di trabao, pa siman ta un esfuerso y nan ta convence e doño di trabao pa esaki tuma luga. Door cu esaki tin un impacto asina grandi ariba su famia e presion ariba e compania ta asina grandi. Lamentablemente, no tur caminda por haci esaki, ya cu ta keda cortico na discuti e condicionnan, ta keda cortico na discuti e otro beneficionan, e impacto e efecto. Si mester bay pone mas hende den servicio, pa reemplasa e hendenan cu e oranan cu nan no ta trahando, e ora ey por trece un problema, pero por haci mas ehercicio cu toch bo ta logr’e cu kisas pone minimal un par di hende su servicio, cu ta duna par di hende mas trabao, pero e ta yuda cu e trahadonan ta mas contento. esey ta na final cu e productividad ta subi y e huespednan ta keda mas contento, cual ta e meta final.

Sr. Dirks a splica cu e meta tras di e rebaho di e oranan di trabao, pa 40 ora pa siman ta data di tempo di Sr. Wijki Maduro, cu tambe a lucha pa esaki pero sin resultado. Hopi doño di trabao ta resisti, pasobra cu hopi biaha ta falta di boluntad pa sinta na mesa. E trahadonan cu ta traha como camarera ta trahadonan hopi duro, nan mester recupera nan mes, mescos e verpleegsternan, e trahadonan cu ta traha canto di caminda, cu ta trabaonan hopi duro y Sr., Dirks ta bisa cu mester bin ahustacion di horario di trabao y si ta papia di trahadonan di cierto edad e ta mas fuerte ainda.

E edad di pension a aumenta y ora di yega na cierto edad tin trabaonan cu bo no por haci mas. Den e CAO tin tambe, cerca di reduci horario di trabao, nan tin cu e trahado tin opcion cu na momento cu e yega cierto edad, tin caminda ta edad di pension of menos, cu e por haya e retiro cu cesantia paga ademas, un compensacion adicional igual mas o menos na e cesantia. Esaki ta hopi beneficioso pa e trahado no frustra su mes, e ta bay cas cu bon cen, e por bin bek ariba contract. Pero esakinan ta habri caminda pa hobennan haya trabao, segun Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA.