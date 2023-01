Fastfood y otro alimento procesa manera batata hasa, potato chips, buscuchi y bolo a bira rutina pa hopi hende. Nos ta come demasiado di e alimentonan aki, locual ta un risico pa nos salud.

Fastfood ta causa cancer?

No tin evidencia di estudio cientifico cu ta demostra cu seguridad cu fastfood por ta un causa di cancer riba su mes. Pero locual si ta cla, ta cu peso di mas por causa por lo menos 12 sorto di cancer.

Door cu fastfood ta contribui na sobrepeso, nos recomendacion ta pa come fastfood y otro alimento procesa lo menos posibel. Aki ta trata di alimento cu ta contene hopi vet, carbohidrato (zetmeel), sucu of salo.

Kico ta fastfood?

Fastfood ta alimento procesa cu ta contene hopi caloria. Mayoria biaha nos ta come demasiado di e alimentonan aki.

Algun ehempel di fastfood (locual hende ta cumpra na restaurant, truck di pan of refresqueria) ta:

Hamburger

Galiña hasa

Batata hasa

Pizza

Pastechi

Kroket

Loempia

Refresco y milkshake

Kico ta otro alimento procesa cu hopi vet, carbohidrato, sucu of salo?

Cu alimento procesa nos ta referi na alimento cu a wordo procesa di antemano (por ehempel den fabrica). E alimentonan aki mayoria biaha ta ireconocibel di con nan tawata naturalmente. Nan ta contene hopi caloria pero menos nutricion saludabel.

Ehempel ta:

Producto a base di hariña blanco manera pan blanco, pasta blanco y pizza

Bolo, buscuchi y chuculati

Mangel

Con frecuente nos por come fastfood?

Fastfood y otro alimento procesa no ta necesario. Si bo come esakinan de bes en cuando, y principalmente bo ta come saludabel y move hopi, no ta fin di mundo. Si bo tin problema di sobrepeso ta miho pa bo baha man cu fastfood lo mas posibel,

Consehonan practico

Lesa e informacion di nutricion riba e productonan cu bo ta cumpra den supermercado. No laga truco di marketing manera texto ‘light’, ‘low fat’ of ‘less sugar’ gañabo. Si un alimento of bebida ta contene mas cu 225 caloria pa cada 100 gram of ml, esaki ta menos saludabel.

Cierto alimento cu ta contene hopi caloria ta saludabel den cantidad chikito, manera noot y azeta di oliva.

Berdura, fruta y legumbre manera boonchi ta contene poco caloria y hopi nutricion saludabel. Come esakinan lo mas posibel.

Cushina lo mas hopi posibel y uza mas tanto producto fresco.

Si bo kier mas informacion, bo por pasa libremente na nos Centro di Informacion na Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na Playa. Tambe por yama nos na 582-0412 of bishita nos website www.kwfaruba.org