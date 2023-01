Santo Domingo- Na e momento nan aki Bad Bunny ta un di e artista nan mas grandi na mundo. E artista aki a sali recien den noticia di ta bou atake pa fanaticonan pa motibo di a tira un fanatico su celular den awa na banda.

Mane por mira den e video about di Twitter, e artista a gara e celular cu e fanatico tabata uzando pa graba y saca foto hunto pero e artista no tabata feliz cu e accion di e fanatico. Pa duna cuenta di e caso aki Bad Bunny a pone un post riba Twitter bisando “Na e personanan cu bini cerca mi pa cuminda mi, bisa mi algo, of djis pa conoce mi lo semper tin mi atencion y respet. Esunnan cu bin pone un celular den mi cara lo mi considera esaki como un falta di respet y lo mi duna bek mesun trato di falta respet”.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023