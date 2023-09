Diasabra dia 16 di September Nine Lives Foundation lo tin un tremendo concierto di Back to the 80’s riba Freewinds. Saca bo outfit di the 80’s for di den kashi y prepara bo hairspray pa bo cabey y bin disfruta di un tremendo concierto!

Porta di e cruise ship Freewinds Starlight ta habri pa 7.30pm y pa 8or e concierto mes ta cuminsa. E Freewinds Band hunto cu un special guest lo deleita e publico presente hibando bo back den tempo. Parkeo ta gratis y por drenta via e gate banda di Diamond International. Prijs pa ticket ta solamente 25 florin y tur placa lo bay pa Nine Lives Foundation Aruba.

Nine Lives Foundation ta traha duro dia y anochi pa por sigui eherce nan trabou y purba mehora e situacion di pushi riba caya cual ta un situacion alarmante na e momentonan aki riba nos isla. Tin sobrepopulacion di pushi y e shelternan y fundacionnan tur ta yen. Nine Lives ta purba pa nos hendenan adopta un pushi local of ta check un famia den exterior cu kier adopta un pushi crioyo y ofrec’e un mihor bida. Tambe Nine Lives ta percura pa sterilisa e pushinan y yuda concientisa comunidad y nos muchanan riba kico ta ensera e cuido di nan mascota stima. Educacion y cambio ta cuminsa for di edad hoben.

Pues ban apoya Nine Lives Foundation y alabes disfruta den ambiente di Back to The 80’s. Pa haya bo ticket bo por bel/whatsapp 5614167. Nos ta warda bo dia 16 di September!