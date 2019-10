Back to the 60s & 70s, un era musical berdaderamente increibel, den Centro di Bario Brazil

Centro di Bario Brazil atrobe cu un grandioso actividad cu ta tuma lugar dia 9 di November, den forma di back to the 60’s & 70’s. The Strangers, Reflection Band y DJ.Metropolis ta percura pa trece bek e ambiente di “decada 60 y 70”. Bin goza y pasa un momento agradabel. E come back party ta cuminsa 8’or di anochi y ta sigui te cu 2’or di madruga. Algo unico pasobra ta bay transforma Centro di Bario Brazil full den ambiente di e tempo ey pa refleha e temporada di decada 60/70, cu recuerdonan for di un era musical berdaderamente increibel. Cumpra bo carchi “Entrada pa 25 Florin” na Zee Rovers y Centro di BArio Brazil. Percura pa bo tey den Centro di bario Brazil dia 9 di november y yuda e fundacion recauda fondo pa sigui traha y logra su metanan na bienestar di Aruba engeneral.. Keda pendiente pa hopi mas, pasobra Centro di Bario Brazil semper ta bin cu actividadnan pa tur edad.

