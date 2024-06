Diabierna atardi tabata tin un explosion cu a tuma lugar na Daltra na Barcadera, sinembargo no tabata un candela manera sosode algun aña pasa, tampoco por a haya mucho informacion di kico por a pasa. Pero diasabra marduga alrededor di 5’or melding a drenta na Brandweer cu surgi un candela patras di Ecotech na Barcadera cu a pone cu polisnan pasa den cayanan di barionan Cas Paloma, Parkietenbos y Simeon Antonio, alertando e habitantenan pa nan evacua. E habitantenan den e besindario mes no tabata na altura, hopi tabata drumi. Algun a lanta pa motibo cu e holor di huma a cuminsa penetra den e casnan. Ora cu nan a sali pafor nan a bin topa cu un mist diki diki color blauw shinishi ta tapa caminda y casnan di bisiñanan. Un Auto di polis tabata zona alarma riba caminda pa alerta e habitanan y urgi nan pa nan evacua. Varios famia cu tin baby y adulto mayor a haci caso di e yamada y a evacua nan sernan keri. E huma y holor malo a keda afecta e barionan den oranan di merdia. E barionan mas afecta tabata Cas Paloma, Mahuma un parti, Parkietenbos y Simeon Antonio. E area di Bucutiweg no a haya huma pero si e holor di kima cu a keda afecta e area te cu e biento a cambia. Miembronan di Stichting Parkietenbos combersa cu varios di e famianan afecta. Nan ta suplica Gobierno pa stop cu actividadnan di procesa sushi na Barcadera y Ser’i Teishi. “ A sera dump y a habri un otro pariba di caminda na Barcadera, esey no ta por, esey no ta husto pa nos cu tin tanto aña ta sufri. Nos tabata tin speransa cu ta sera dump y tur molester ta stop. Pero mira awor seroe di sushi ta acumula patras di Ecotech y ta pega candela, kiko a cambia? Asina habitantenan tabata reclama. Tabata tin famianan cu no por a evacua y mester a sigui soporta e huma y holor malo. Esnan cu mester a Sali bay traha trempan na hotel y otro sitionan a core Sali mas trempan pa scapa di e huma, pero lagando famia si den e situacion sofocante y peligroso. Pabao di e candela tabata tin un otro seroe di sushi riba un otro tereno cu aparentemente no ta di Ecotech. Si esey tambe lo a pega candela e situacion por a bira hopi mas tragico pa e habitantenan di e barionan. Vocero di brandweer a bisa cu si nan lo a tira santo di trempan riba e candela e lo a produci mas huma y lo a tarda mas pa paga. Sinembargo asina mes e habitantenan ta conta con nan cas a keda invadi pa huma, nan wowonan a keda pica y problema cu respiracion, tur cos den cas a keda hole huma. Riba e photo por mira e momento cu a e candela ya a keda domina, sinembargo riba e potretnan y videonan cu a keda publica pa algun media y hasta cu Drone, por a mira con grandi e candela tabata y cuanto huma a afecta e barionan.