Baby ta muri despues di a keda un luna deteni

DILLEY, Texas (Merca) : Yazmín Juarez, di 20 aña, a crusa e frontera Mericano dia 1 di maart pa solicita asilo. Cun’e e tabata tin su yiu muhe di un aña y mei, Mariee. Nan a wordo deteni na frontera pa e Servicio di Inmigracion y control di arma di Douane (ICE) na Dilley, Texas. Den prizon, e mucha a haya un infeccion respiratorio cu a keda bira pio. Juarez a wordo libera dia 25 di maart, pero ya tabata laat. Mariee a muri seis siman despues di neumonia, segun e website informativo, VICE.

Ora cu nan a yega e centro di detencion di ICE, na Dilley, Mariee tabata un baby sano cu tabata gusta baila y canta cu su mama. Yazmin a crusa Rio Grandi huyendo di Guatemala, pero el a wordo gara dor di e patruya fronterisa y traslada hunto cu su yiu pa e centro di detencion di ICE, e mas grandi pa acomodo famia cu 2400 cama.

Mariee a cuminsa tosa solamente un siman despues di a yega e centro, nanishi cera y cu keintura halto. E analisis medico realisa pa Vice a indica cu e mucha a wordo trata adecuadamente den e centro di ICE, pero el a muri di un malesa cu el a pega cun’e den e centro, cu ya caba a wordo denuncia anteriormente como no adecua pa muchanan.

Mariee a fayece den hospital di Philadelphia, despues di a pasa door di tres hospital, unabes cu el a wordo libera for di Dilley. Yazmin a wordo libera despues di a pasa e entrevista y di demostra un miedo creibel, logrando asina e derecho pa wordo scucha pa e corte di inmigracion den un proceso di asilo. E muhe a hiba su yiu pa New Jersey, pero e criatura mester a wordo hospitalisa di biaha. El a muri dia 10 di mei.

“Mi tabata tin e ilusion di cuminsa un bida nobo cun’e, pasobra cu mi bida na Guatemala tabata insoportabel”, Yazmin a splica na Vice, “mi kier a biba feliz cun’e, bay den parke cun’e, y traha duro p’e. E tabata tur cos p’ami, pero desafortunadamente e no tabata por”.

