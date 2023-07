Recientemente, A.T.A. tabata tin e placer di por a ricibi bishita di famia Stohler di New Jersey cu a experiencia nan vacacion na Aruba den promocion cu The Ritz Carlton Aruba. Scott y Collette Stohler ta un pareha cu ta biaha hunto cu nan yiu pa comparti nan experiencia via plataforma social.

Durante di e bishita na Aruba e famia a explora diferente area di di e isla cu por a ser mira bek den potretnan y videonan publica. Di tur e publicacionan, e video cu mas a resalta ta di e baby cu ta conta den su perspectiva con e la pasa su vacacion na Aruba. E areanan explora pa e famia ta inclui; bishita na pool, Butterfly Farm, Baby Beach, Eagle Beach, Muralnan di San Nicolas, Mangel Halto, y mas. Durante exploracion e famia a cumpli cu diferente actividad manera snorkel, kayak, paddle boarding, exploracion general, y mas.

Nan pagina di Instagram Roamaroo tin total di 226K siguido, y e promocion aki pa Aruba a ricibi un acohida grandi, no solamente pa siguidonan di e pagina, pero tambe pa otro usuario di red social.

Durante fin di siman por a nota cu e video di e baby a wordo comparti pa varios residente di Aruba, cual ta duna indicacion cu e promocion aki a wordo bon acepta.

Pa esunan cu ainda falta pa wak e video, A.T.A. ta comparti pa asina abo tambe por mira esaki.

