Baby ta cay for di brasa di su mama ora el a bay saca un selfie

NEW DELHI, India- E baby a muri mesora despues di a cay abao for di halto den un centro commercial.

E baby, un mucha muhe di 10 luna a cay for di brasa di su mama riba e roltrap den un centro commercial na India. E mucha a cay for di brasa di su mayornan ora cu e tabata kier a saca un selfie cu su casa.

Riba e grabacion di e camaranan di siguridad di e centro commercial den e ciudad di Ganganagar, por wak un pareha sacando un selfie dilanti di un tienda. Despues e muhe ta subi e roltrap den compania di su casa. E tabata tin e baby den su brasa.

Segun testigonan di e incidente, e casa a pidi pa saca un selfie mientras cu nan tabata subiendo, pero esaki a causa cu el a perde balans y a laga e mucha cay.

E mayornan, como tambe otro clientenan a purba di scapa e mucha, pero esaki a muri di biaha door di e golpinan.

