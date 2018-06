Baby recien naci bandona riba caminda publico di Cucuta

CUCUTA, Venezuela- Un baby Venezolano di apenas 4 dia di naci, a wordo bandona den e via publico di e ciudad fronteriso, Cucuta.

Segun informacion suministra pa e periodista Maryerlin Villanueva, e baby a wordo rescata pa e coronel di polis di Cucuta, Javier Barrera Blanco. Blanco a splica cu e baby, un mucha muhe, tabata tin un nota unda cu e mama ta bisa cu e no tin manera pa cria e baby.

“Mi ta un muhe Venezolano y mi no tin manera pa cria e baby. E tin cuater dia di naci y su nomber ta Angela. Atentamente, Catalina”, e nota ta bisa.

Fuente: http://www.ntn24.com

Comments

comments