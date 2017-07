Baby di dos siman laga atras den parkinglot

CALIFORNIA, Merca- Un baby di dos siman y mei ta den condicion critico, pero stabiel, despues cu segun autoridadnan, e baby a wordo bandona den e parkeerplaats di un shopping mall. E persona cu a bandona e baby, ta su mesun tata, di 18 aña di edad.

E caso a tuma luga pa 3 or y 15 di atard, ora cu empleadonan di un barberia cerca di Sunset Shopping Center a raporta na polis cu nan a haya un baby den e parkeerplaats.

Camaranan di siguridad a mustra un homber drenta e parkeerplaats, coy e carry for di e sienta patras, pone abao riba suela y despues subi su auto bay.

E baby a wordo traslada pa North Bay Medical Center pa observacion. Pero despues el a wordo traslada pa un otro hospital, via Air Ambulance, despues cu dokternan a detecta un problema. Pero dokternan no a emiti niun comunicado respecto e mucha su estado di salud.

Despues di a papia cu testigonan y a wak e imagennan ariba e camaranan di siguridad, autoridadnan a identifica e sospechoso, Daniel Mitchell, di 18 aña.

E tata a wordo aresta ariba e sospecho di pone bida di un mucha na peliger, abandona di mucha, comete un delito mientras e ta den periodo di prueba y tambe pa posesion di un sustancia, parecido na cocaina.

Polisnan a tuma contacto cu e mama di e baby, pero e no wordo considera un sospechos, segun autoridadnan.

