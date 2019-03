Baby di cinco luna ta muri durante circuncision casero

BOLONIA, Italia- Mayornan ta haci un circuncision casero ariba nan yiu recien naci, pero e baby ta fayece. Esaki autoridadnan Italiano a revela cu e victima tabata tin apenas cinco luna di naci.

Segun informacionnan, despues di a pone e bida di nan yiu na peliger, nan a hib’e un hospital di Bolonia unda cu e baby ta bin fayece.

E baby, di origen Ghanes, a muri despues di varios hora di agonia, ya cu el a yega e clinica cu hemoragia y paro cardiaco, den condicionnan desespera. Pero dokternan no tabata por a salba e criatura.

E origen di e drama tabata den e circuncision, ritual cu a wordo practica dor di su mayornan. Alessio Mammi, alcalde di Scandiano unda cu e famia Ghanes ta biba, ta haya cu ta increibel cu awendia, ainda cosnan asina ta sosode:

“Henter e pueblo ta uni su mes den oracion pa un mucha cu a perde su bida pa un acto hopi grave; ta preocupante cu esaki ta sosode den 2019 y cu tin personanan cu ta practica e ritualnan aki, algo hopi antiguo, cu a conduci na riesga e bida di muchanan chikito”, e alcalde a bisa. E ta lamenta cu e famia Ghanes no a recuri na sanidad publico:

“Nos tin un red di servicionan sanitario den henter e teritorio, cu ta permiti di haci e intervencionnan aki cu siguridad y e den e fase mas adecua pa e mucha”.

Awo e mayornan, tata di 40 aña y e mama di 30, ta wordo investiga pa asesinato. E pareha tin tres yiu mas.

Desgraciadamente, no ta trata di un caso aisla. Apenas tres luna atras, un otro mucha Nigeriano di dos aña a muri pa e mesun motibo na Monterotondo, un municipio di 41 mil habitante, cerca di Roma.

Su ruman morocho, riba cual tambe a practica e circuncision, a logra sobrevivi ora cu dokternan a practica reanimacion ariba dje.

Pa motibonan cultural, religioso of higienico, entre 4 pa 5 mil mucha stranhero ta wordo circuncisa tur aña na Italia. Mayoria di nan ta yiunan di inmigrante procedente di paisnan Musulman.

Rond di 35 % di e muchanan aki ta sufri e intervencion di forma clandestino, cu risico di infeccion y hemorragia cu tin ora por causa morto di e mucha.

