Baby di 9 luna cu cancer su tratamento “no ta un necesidad medico”

NEW YORK, Merca- Yiu homber di un oficial di polis retira, di nuebe luna lo mester a haya un carta for di e compania di seguro di e famia, splicando cu e tratamento clinico di prueba cu e ta hayando pa combati cancer celebral no ta “un necesidad medico” y pa cual motibo e lo no wordo cubri door di e compania di seguro.

E caminda di cruz di e famia a cumisna dos luna pasa ora cu Connor Richardson, e tempo ey tabata tin 7 luna a wordo diagnositica cu tumor. El a haci dos operacion grandi na Stony Brook University Hospital na New York pa remove e tumor, pero examennan cu a sigui na St. Jude Children’s Research Hospital a Memphis a descubri cu e tumor a regresa y cu e cancer a plama pa su weso di lomba.

Mientras cu St. Jude ta duna cuido gratis na su pashentnan, tata di Richardson, Wayne a conta na The Daily Beast cu nan a keda den shock ora cu nan a ricibi e carta for di HIP health insurance data 11 di October y dirigi na e criatura. Prome cos cu Wayne a ripara tabata cu full ariba di e presunto carta tabata tin e notanan “Tipo di Revision: Prospectivo” y “Tipo di Negativo: Necesidad Medico”.

