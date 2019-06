Baby di 6 luna cu a cay den Rio Grande rescata

RIO GRANDI, Merca- E agentenan di Border Patrol a salba un baby di seis luna cu casi a hoga, despues di cu el a cay den e riu. E agentenan a practica CPR ariba e baby.

E agentenan a scucha grito y di biaha nan a subi den un lancha salbabida y a crusa e riu, e agencia a informa den un comunicado.

Compaña pa su mama, e baby a cay na awa, y despues polisnan a logra sak’e criatura for di e awa. Nan a ripara cu e criatura no tabata hala rosea y bay over na practica CPR te ora cu a logra pa e criatura hala rosea pa su mes.

E baby y su mama a wordo transporta e hospital di Mission, Texas pa un checkeo medico.

Un poco menos di un luna pasa, un caso parecido a sosode na Rio Grande. Un mucha Hondureño di 7 aña a mester a wordo rescata pa e Border Patrol.

Na februari di e aña aki, den e Canal All-American na Calexico, California, e Border Patrol a realisa dos rescate.

Esaki ta e casonan mas reciente di resccate den e riunan di e pais, cual ta demostra cu e no tabata algo aisla.

