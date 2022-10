Dialuna pasa di 11:30 mainta na un creche situa na Bloemond yama Centro di cuido moises e leidsernan a bati alarma na 911 ora a hayanan cu un situacion fastioso di un baby mucha 6 luna cu a stop di hala rosea riba nan. Di biaha a despacha Ambulance cu urgencia pa e sitio y aki paramediconan a cuminsa cu reanimacion.

Na e sitio Ambulance su personalnan tabata trahando duro riba cu e baby despues di a tume over for di e leidsternan, loke ta di remarca ta cu Polis no a keda informa for di e personalnan di Centro di alarma 911 di e caso serio aki, ta un patruya pasando a topa cu e situacion y bati alarma y notifica autoridad competente pa presenta, debi cu na e sitio lo a topa cu sanger rond di unda e personalnan di ambulance tabata atende cu e baby mucha muhe di 6 luna.

Polisnan a cera tur rotonde, pa momento cu w ambulance a sali a haya caminda liber la yega hospital basta lihe pa dokternan atende cu e criatura.

Departamento tecnico tambe a presenta na e creche pa haci un investigacion grandi relaciona cu e caso aki.

For di e creche a compronde cu nan a traha alma y cuerpo momento cu a topa cu e baby den e situacion te ora cu ambulance a presenta.