B-Smart: Un programa di conscientisacion riba salud mental pa muchanan di klas 5 y 6

E siman aki, Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) conhuntamente cu Mental Health Caribbean tabata den un training intensivo pa loke ta bay bira e programa di B-Smart. Cu sosten di Ministerio di Turismo, Salud Publico y Deporte, e programa aki, cual ta uno di conscientisacion riba salud mental ta enfoca riba e parti preventivo di salud mental, lo wordo brinda na muchanan di klas 5 y 6.

Minister Dangui Oduber, como mandatario encarga cu Salubridad Publico, a splica cu despues di 8 aña cu FADA no a ricibi nada extra pa traha den e parti preventivo, awo porfin ta alocando e fondonan necesario pa haci esaki. E mandatario ta sigui splica cu e parti preventivo di salud mental ta parti integral di e maneho cu e ta hibando y pesey a aloca placa for di e Sociaal Crisisplan pa FADA por opera manera mester ta. “Si nos no inverti den e muchanan awe, e lo por tin consecuencia grave pa futuro. Na tur manera cu por inverti den e desaroyo di nos muchanan, ya sea fisico of mental, nos lo haci esaki sin duda”, Minister Dangui Oduber a expresa.

Programa B-Smart

E programma B-Smart, ta un programma cu a ser desaroya pa Novadic-Kentron, pero a ser completamente adapta pa FADA y Mental Health Caribbean pa asina e por cuadra cu e situacion di Caribe Hulandes (Aruba). E adaptacion ta uno situational caminda nos muchanan por reconoce nan mes den e situacionnan cu ta ser presenta den e programma aki.

E programa riba su mes ta basa riba cuater (4) aspecto: Alcohol, humamento, droga y gaming & internet. E enfoke pues ta riba e parti di adiccion, principalmente di forma preventivo. Esakinan ta ser duna durante cuater (4) siman consecutivo na e muchanan. E idea di e programa ta, pa e ta uno interactivo, den cual lo toca diferente topico manera peerpressure, uzo di substancianan y mas. Di e forma aki kier logra prepara e muchanan pa tuma decisionnan responsabel y di forma consciente pa situacionnan cu ta bay presenta den nan bida diario ora cu nan yega scol avansa.

Durante 45 minuut di les, e muchanan lo pasa cada siman riba un topico. Cu cada siman nobo, nan lo inicia ta repasa locual a ser papia e siman prome, pa asina controla si nan a compronde e materia of si nan a logra papia di e temanan cu nan mayornan. Hopi bes e metodo aki ta trece cu ne reaccionnan sorprendente cu ne.

Cu e programa di B-Smart, kier haci e mucha ta consciente di e situacion di cual e ta ser rondona. E presion di grupo ta algo cu nan lo confronta tur dia, ya sea na scol, ,den amigonan y te hasta na cas den famia. Pa medio di ta consciente di esaki, ta haci cu finalmente nan lo por tuma un miho decision pa nan mes.

