Sindicato FTA riba nan red social a publica lo siguiente:

A habri un siman nobo cu firmamento di un acuerdo collectivo (CAO) nobo riba Dialuna 20 di Oktober 2025 pa e afiliadonan di FTA na Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV), cu ta e organizacion encarga cu maneho di seguro medico general na Aruba. E CAO lo ta pa un duracion di 3 aña, desde 1 Januari 2025 pa 31 December 2027.

A hiba varios negociacion entre representantenan di AZV y FTA, cu a conclui di forma exitoso na logra sera un contrato collectivo. Miembronan lo conoce un sistema nobo di indexering di salarionan, cu ta duna un crecemento sigura y balansa di e salarionan anualmente.

Durante e ocasion aki,e CAO a wordo firma den representacion di AZV: Director: Edwin Jacobs, Di parti FTA, Presidente: Hose (Jomar) Figaroa, Vice Presidente: Aldrick Pontilius.

Como testigo tawata presente di parti di AZV: Andres Luzardo. Delegadonan di FTA na AZV: Erma Spanner, Aldona Blijden y Sigfried Lumenier

AZV y FTA su representantenan a expresa nan satisfaccion di por logra sera un contrato collectivo pa e afiliadonan, pa e siguiente tres aña.

Ta gradici afiliadonan di FTA na AZV pa deposita nan confianza, pa por atende cu nan asuntonan laboral.

Nos ta presenta un resumen di foto na momento cu a tuma lugar firmamento di e CAO.