AZV ta yuda unda cu por y dentro di cuadro di Ley AZV

Ultimadamente Organo Ehecutivo AZV ta tuma nota di diferente expresion y preocupacion riba social media tocante cuido medico. Aunke social media por ta un instrumento hopi gusta pa duna un opinion of comentario, mayoria biaha e usuarionan ta lubida cu exponiendo su opinion of comentario riba por ehempel Facebook of Instagram, esaki no ta cambia directamente nada di e Ley AZV.

Na AZV su parecer, ora expone cierto comentario of critica, esaki tin ora por causa mas daño cu bon, por ehempel ‘ruis’ den comunicacion. Kisas un momento pa reflexiona y haci pregunta directo na AZV.

Na mes momento, AZV ta consciente cu mester keda habri dentro di comunicacion tur momento.

Igualmente Organo Ehecutivo AZV a tuma nota riba social media di e preocupacion di un mama, señora Ana Bolano Bermudez tocante su yiu Vanderlensia Horeb. Manera ya pa añanan ta conoci, Organo Ehecutivo AZV ta prefera pa no bay den publicidad paso AZV ta traha cu secrecia medico.

Pues na ningun momento e intencion pa discuti casonan medico den publicidad. Na nos parecer e caminda corecto ta pa yega cerca nos directamente. Sin embargo, na momento cu mayornan dicidi pa bay afo, nos di AZV ta di opinion cu nos tambe por duna nos banda di medaya.

Caso conoci

E caso di Vanderlensia Horeb ta uno conoci pa AZV y lamentablemente ta cay bou di e categoria di casonan medico excepcional y sumamente complica. E decision e tempo aya pa trece Vandelensia Horeb Aruba bek tabata basa riba e confirmacion di e specialistanan di Colombia cu a informa AZV cu e tratamento di e mucha tabata cla, es decir cu e mucha tabata ‘uitbehandeld’. Adicionalmente e decision a cay tambe ora cu e e specialistanan di Aruba a confirma cu por trece e mucha bek pa e haya cuido na Aruba mes.

Situacion actual

AZV ta riba e caminda di busca mas informacion medico, entre otro cerca e specialistanan di mucha pa evalua y determina si tur cuido y of tratamento cu e ta ricibi ta valido ainda.

Preocupacion

Awor riba e reaccion y comentarionan di e mayornan riba social media, AZV a invita e mayor (pleegmoeder) pa un cita na AZV. A base di e combersacion ey AZV ta spera di duna e mayor mas claridad riba e caso di su yiu.

Comunicado 26 di juni 2019

